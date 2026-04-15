Συνάντηση Μητσοτάκη - Κόστα: Συζητήθηκαν οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κόστα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μέγαρο Μαξίμου.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

