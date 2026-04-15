Μελόνι: «Θέλουμε να αναπτύξουμε κοινή παραγωγή με την Ουκρανία για drone»

Η Μελόνι, παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα της εύχεται να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε, σήμερα στην Ρώμη, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θεωρούμε στρατηγικής σημασίας την στήριξη της Ουκρανίας, διακυβεύεται και η ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ιταλία εννοεί να συμβάλει με στόχο να επιτευχθούν κοινά αποδεκτές λύσεις, οι οποίες να μπορούν να προστατέψουν την κυριαρχία του Κιέβου», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

«Στην ομάδα χωρών της G7 θα συνεχίσουμε να προάγουμε μέτρα οικονομικής πίεσης της Ρωσίας και θα εργαστούμε για να εγγυηθούμε την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, όπως έχει αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι, παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα της εύχεται να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ιταλία επιθυμεί να αναπτύξει κοινή παραγωγή drone με το Κίεβο, «τομέας στον οποίο, η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει κύριας σημασίας ρόλο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος και η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκαν, επίσης, στον πόλεμο στο Ιράν. «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην εκεχειρία, ελπίζουμε η ειρηνευτική διαδικασία να μπορέσει να ξαναρχίσει, έστω και αν η όλη κατάσταση δεν είναι εύκολη», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Υπενθυμίζω την αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει οι δυο χώρες μας, ιδίως προς τα κράτη του Κόλπου», είπε η Μελόνι.

Από την μεριά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η χώρα του συνεργάζεται με την Ιταλία, με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας και ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό «για τις προσωπικές προσπάθειες που καταβάλλει, με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων».

«Συζητήσαμε την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στον Κόλπο. Είναι σημαντικό, μετά από αυτό τον πόλεμο, να αυξηθεί η ασφάλεια, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά και ενδιαφέρει ολόκληρο τον κόσμο. Το κόστος ζωής αυξάνεται για όλους μας, αυξάνονται οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό αμυντικό σύστημα και στόχος μας είναι να ενώσουμε τις ικανότητές μας, με εκείνες των εταίρων μας. Υπάρχει ενδιαφέρον από μέρους της Ιταλίας και εργαζόμαστε για να αυξηθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα μας» τόνισε, μεταξύ των άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ