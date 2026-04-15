Γερμανία: Διάσκεψη για το Σουδάν με τη συμμετοχή Γεραπετρίτη

Ως τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την κατάσταση στο Σουδάν

Ως τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της εποχής μας» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την κατάσταση στο Σουδάν, ενόψει της Διάσκεψης που πραγματοποιείται απόψε στο Βερολίνο, με στόχο την αναζήτηση διεξόδου από την κρίση, αλλά και τη διατήρηση του προβλήματος στο προσκήνιο. Στη Διάσκεψη συμμετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Αυτή τη στιγμή πάνω από 20 εκατ. άνθρωποι στο Σουδάν υποφέρουν από πείνα. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό του πληθυσμού της χώρας», δήλωσε ο κ. Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ. Η Γερμανία, τόνισε, είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Αιγύπτου για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Ο κ. Γιουσούφ από την πλευρά του προειδοποίησε ότι χωρίς την προσοχή των ΜΜΕ, το Σουδάν θα αφεθεί στην τύχη του.

Τρία χρόνια μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, κορυφαίοι πολιτικοί από την Ευρώπη και την Αφρική, καθώς και εκπρόσωποι των αντίπαλων πολιτικών ομάδων του Σουδάν και στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων καταβάλλουν μία ακόμη προσπάθεια για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης, ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο καγκελάριος, δεν πρόκειται για «ειρηνευτική σύνοδο». Στόχος της συνάντησης, την οποία συνδιοργανώνουν η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση, είναι επίσης η διασφάλιση της παραμονής της ανθρωπιστικής κρίσης στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής γνώμης, ειδικά με τις τρέχουσες κρίσεις στο Ιράν και στην Ουκρανία. Επιπλέον, κομβικής σημασίας είναι η πίεση προς τις χώρες-δωρητές για την εξασφάλιση μεγαλύτερης χρηματοδότησης, καθώς πέρυσι το σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτήθηκε μόνο κατά 40%. Έλειπαν σχεδόν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και εκατομμύρια άνθρωποι δεν έλαβαν βοήθεια. Ήδη η Γερμανία δεσμεύθηκε να διαθέσει φέτος επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ