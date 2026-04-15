Ευρωκοινοβούλιο: «Ναι» με ευρεία διακομματική συναίνεση στην Έκθεση Τσιόδρα για απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας

Με ευρεία πλειοψηφία 114 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 7 αποχές (90%) εγκρίθηκε η Έκθεση του Δημήτρη Τσιόδρα για την απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας, σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) και Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Έκθεση αυτή που απλοποιεί τρεις νομοθετικές πράξεις, τον Κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον Κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, και τον Κανονισμό για τα λιπάσματα, έτυχε ευρύτατης στήριξης έξι πολιτικών ομάδων: του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, των Renew, του ECR, των Patriots for Europe και των Πρασίνων (Greens)».

Πρόκειται για το έκτο νομοθετικό πακέτο που στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά, μειώνοντας το κόστος συμμόρφωσης και τις διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των χημικών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και τους περιβάλλοντος, όπως σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση «διασφαλίζει ένα απλούστερο και σαφέστερο νομικό πλαίσιο, με το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών στο επίκεντρο» και «ενισχύει, παράλληλα, την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί και να παραμένει ανταγωνιστική, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και τη γραφειοκρατία με διαδικασίες βασισμένες στην επιστήμη, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και νομική ασφάλεια για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Η προστασία των καταναλωτών και η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτες και πλήρως προστατευμένες, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ παραμένει μεταξύ των ασφαλέστερων στον κόσμο, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Έκθεση αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στα τέλη Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ