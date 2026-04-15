ΗΠΑ: Νέος επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας στη Βενεζουέλα ο Τζον Μπάρετ

Οι ΗΠΑ διόρισαν τον Τζον Μπάρετ επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας τους στη Βενεζουέλα περίπου τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διόρισαν τον Τζον Μπάρετ επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας τους στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης η Λόρα Ντόγκου, η απερχόμενη επιτετραμμένη, περίπου τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

«Έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι ο Τζον Μπάρετ θα αφιχθεί προσεχώς στη Βενεζουέλα για να αναλάβει καθήκοντα επιτετραμμένου στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας» ανέφερε η Ντόγκου σε αυτήν την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Οι δύο χώρες αποκατέστησαν στις 5 Μαρτίου τις διπλωματικές σχέσεις τους, που είχαν διακοπεί το 2019, όμως ακόμη δεν έχει διοριστεί Αμερικανός πρέσβης στη Βενεζουέλα, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη.

«Η προσωρινή αποστολή μου στο Καράκας έλαβε τέλος (…) Είμαι βαθύτατα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό (Εξωτερικών) Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύτηκαν το καθήκον να διαχειριστώ την εφαρμογή του σχεδίου τους εδώ στη Βενεζουέλα και να εκπροσωπήσω τις ΗΠΑ σε αυτήν την ιστορική περίοδο, ενώ οικοδομούμε μια ισχυρή σχέση μεταξύ των χωρών μας», πρόσθεσε η Ντόγκου.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, προώθησε μεταρρυθμίσεις στους νόμους που αφορούν την εκμετάλλευση του πετρελαίου και των μεταλλευμάτων της Βενεζουέλας, ανοίγοντας τους τομείς αυτούς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Χορήγησε επίσης αμνηστία, που οδήγησε στην αποφυλάκιση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων (περίπου 500 παραμένουν ακόμη στη φυλακή), ενώ υποσχέθηκε ότι θα υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις και στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ