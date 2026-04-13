Πολιτική | Διεθνή Νέα

«Ρώσοι σπίτια σας!»: Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Τουσκ χαιρετίζει τη νίκη Μαγιάρ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Ρώσοι σπίτια σας!»: Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Τουσκ χαιρετίζει τη νίκη Μαγιάρ
Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μαγιάρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μαγιάρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο κ. Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Πολωνία
Ντόναλντ Τουσκ (Donald Tusk)
Ουγγαρία
Πέτερ Μαγιάρ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider