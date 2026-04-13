Εκλογική συντριβή Όρμπαν μετά από 16 χρόνια - Μαγιάρ: «Μαζί ανατρέψαμε το καθεστώς»

Τέλος στην 16χρονη πρωθυπουργία του Βίκτορ Όρμπαν έβαλαν οι Ούγγροι ψηφοφόροι την Κυριακή, μετά την συντριπτική ήττα που υπέστη από τον πάλαι ποτέ σύμμαχό του Πέτερ Μάγιαρ, απορρίπτοντας την ακροδεξιά πολιτική του σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα-βόμβα με παγκόσμιες επιπτώσεις.

Το δεξιό Tisza κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ, πολιτικού προσκείμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, κατά τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων -έφτασε στο 99%- από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 έδρες της ουγγρικής Βουλής, έναντι μόλις 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου Όρμπαν, μία ισχυρή πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα και να ξηλώσει βασικά χαρακτηριστικά της «ανελεύθερης δημοκρατίας» του Όρμπαν, καταργώντας τον ασφυκτικό έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού πάνω στη Δικαιοσύνη, τις κρατικές εταιρείες και τα μέσα ενημέρωσης.

Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τον Όρμπαν - στενό σύμμαχο τόσο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν - ο οποίος γρήγορα παραδέχτηκε την ήττα του μετά από αυτό που χαρακτήρισε «επώδυνο» εκλογικό αποτέλεσμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντ. Βανς είχε επισκεφθεί την Ουγγαρία λίγες μέρες νωρίτερα, με σκοπό να βοηθήσει τον Όρμπαν που έβλεπε την δημοτικότητά του να καταρρέει.

Ο νικητής των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ, έχει δεσμευτεί να ανοικοδομήσει τις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ - δεσμούς που είχαν διαταραχθεί υπό τον Όρμπαν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχάρησαν γρήγορα τους Ούγγρους.

Η νίκη του αναμένεται να μεταμορφώσει την πολιτική δυναμική εντός της ΕΕ, την οποία ο Όρμπαν είχε κλονίσει αρκετές φορές ασκώντας συχνά βέτο σε βασικές αποφάσεις, προκαλώντας ανησυχίες ότι προσπαθούσε να το διασπάσει εκ των έσω. Επίσης, θα έχει επίσης αντίκτυπο στα ακροδεξιά κινήματα σε όλο τον κόσμο, τα οποία θεωρούν τον Όρμπαν ως φωτεινό παράδειγμα για το πώς ο εθνικιστικός λαϊκισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διεξάγει πολιτισμικούς πολέμους και να αξιοποιήσει την κρατική εξουσία για να υπονομεύσει τους αντιπάλους, όπως επισημαίνει το BBC.

Πανηγυρισμοί στον Δούναβη

Σε ομιλία του προς δεκάδες χιλιάδες πανηγυρίζοντες υποστηρικτές σε ένα πάρτι νίκης κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, ο Μαγιάρ τόνισε ότι οι ψηφοφόροι του ξαναέγραψαν την ουγγρική ιστορία.

«Απόψε, η αλήθεια επικράτησε των ψεμάτων. Σήμερα, κερδίσαμε επειδή οι Ούγγροι δεν ρώτησαν τι θα μπορούσε να κάνει η πατρίδα τους για αυτούς - ρώτησαν τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι για την πατρίδα τους. Εσείς βρήκατε την απάντηση. Και το τηρήσατε», είπε.

«Μαζί ανατρέψαμε το ουγγρικό καθεστώς» τόνισε.

Πολλοί οπαδοί του φώναζαν «Ruszkik haza!» ή «Ρώσοι πηγαίνετε σπίτι σας!» - μια φράση που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά την αντισοβιετική επανάσταση της Ουγγαρίας το 1956, και η οποία είχε κερδίσει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα εν μέσω της στροφής του Όρμπαν προς τη Μόσχα.

Η προσέλευση στις εκλογές ήταν σχεδόν 80%, σύμφωνα με την Εθνική Εκλογική Υπηρεσία, αριθμός ρεκόρ στην μετακομμουνιστική ιστορία της Ουγγαρίας.

«Επιλογή μεταξύ Ανατολής ή Δύσης»

Ο Όρμπαν, ο μακροβιότερος ηγέτης της ΕΕ και ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, διένυσε έναν μακρύ δρόμο από τις πρώτες του μέρες ως φιλελεύθερος, αντισοβιετικός εμπρηστής μέχρι την μεταστροφή των θέσεών του και την ανοιχτή υποστήριξή του στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Όρμπαν επανειλημμένα ματαίωσε τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε στενούς δεσμούς με τον Πούτιν και αρνούνταν να τερματίσει την εξάρτηση της Ουγγαρίας από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας.

Πρόσφατες αποκαλύψεις έδειξαν ότι ένα κορυφαίο μέλος της κυβέρνησης του Όρμπαν μοιραζόταν συχνά το περιεχόμενο των συζητήσεων της ΕΕ με τη Μόσχα, εγείροντας κατηγορίες ότι η Ουγγαρία ενεργούσε για λογαριασμό της Ρωσίας εντός του μπλοκ.

Μέλη του κινήματος «Make America Great Again» του Τραμπ είναι μεταξύ εκείνων που θεωρούσαν την κυβέρνηση του Όρμπαν και το πολιτικό του κόμμα Fidesz ως λαμπρά παραδείγματα συντηρητικής, αντι-παγκοσμιοποιητικής πολιτικής στην πράξη, ενώ ο ίδιος δεχόταν επικρίσεις από τους υποστηρικτές της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Τεταμένες σχέσεις με την ΕΕ

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που ήταν πρωθυπουργός, ο Όρμπαν ξεκίνησε σκληρές καταστολές των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης, υπονόμευσε πολλούς από τους θεσμούς της Ουγγαρίας και κατηγορήθηκε ότι υπεξαίρεσε μεγάλα χρηματικά ποσά στα ταμεία της συμμαχικής επιχειρηματικής ελίτ, έναν ισχυρισμό που αρνείται.

Επίσης, έτεινε σε μεγάλο βαθμό τη σχέση της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αν και η Ουγγαρία είναι μια από τις μικρότερες χώρες της ΕΕ, με πληθυσμό 9,5 εκατομμυρίων, ο Όρμπαν έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει το βέτο του για να μπλοκάρει αποφάσεις που απαιτούν ομοφωνία.

Πιο πρόσφατα, μπλόκαρε ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (104 δισεκατομμύρια δολάρια) προς την Ουκρανία.