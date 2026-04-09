Νέα βέλη Τραμπ στο ΝΑΤΟ - Τεχεράνη: Στον «αέρα» η εκεχειρία από τα πλήγματα Τελ Αβίβ στη Βηρυτό

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ζητά απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Οι IDF επαναλαμβάνουν προειδοποίηση εκκένωσης για τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Νέα, ευθεία «βολή» κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Τεχεράνη καταγγέλλει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύει πως δεν θα πάψουν τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ με την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να παραμένει ρευστή και εύθραυστη. «Δυστυχώς, κανένας, ούτε οι δικοί μας, ούτε το ΝΑΤΟ, δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την κατάσταση αν δεν του ασκηθεί ισχυρή πίεση!!!», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η ανάρτηση έρχεται μετά την είδηση του Reuters ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια και τη διασφάλιση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες.

Ο Πεζεσκιάν επεσήμανε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν.

«Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας» που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας περισσότερους από 250 ανθρώπους.

Λίβανος: Η κυβέρνηση ζητά απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ζήτησε την έναρξη απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ, ενώ η Βηρυτός δέχεται τις πιο έντονες ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων έξι εβδομάδων, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Οι πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Βηρυτού έγιναν γνωστές εν μέσω συνεχιζόμενων επιχειρήσεων και αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας στην περιοχή. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες

Οι IDF επαναλαμβάνουν προειδοποίηση εκκένωσης για τα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την προειδοποίηση εκκένωσης για τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενόψει αεροπορικών επιδρομών. «Οι IDF συνεχίζουν να επιχειρούν και να πλήττουν στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε ολόκληρη τη Νταχιγιέ. Οι IDF δεν έχουν πρόθεση να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε άμεσα», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

Έως 15 πλοία θα περνούν ημερησίως από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν θα επιτρέπει τη διέλευση όχι περισσότερων από 15 πλοίων την ημέρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη ανώτερη ιρανική πηγή. Τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν τη δίοδο από τον Περσικό Κόλπο προς τον Ινδικό Ωκεανό, είναι η βασική διαδρομή για περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, καθώς και άλλων ζωτικής σημασίας αγαθών, όπως τα λιπάσματα.

Χάσετ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα λάβει δασμούς «εάν χώρες βοηθούν αντιπάλους των ΗΠΑ»

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να λάβει μέτρα σε επίπεδο δασμών «εάν χώρες βοηθούν αντιπάλους των ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος «θα δράσει» σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, δεν αναμένει ο Τζερόμ Πάουελ να παραμείνει στο ΔΣ της Fed, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι το reconciliation bill θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τον Ιούνιο ενώ «πλοία συνεχίζουν να περνούν σταδιακά από τα Στενά του Ορμούζ», παρά τις εντάσεις στην περιοχή.