ΗΠΑ: «Ανησυχία» για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο από το Ισραήλ

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε στο Ισραήλ την «ανησυχία» της αφού η ισραηλινή αστυνομία απαγόρευσε, την Κυριακή, την πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ στον Πανάγιο Τάφο, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Εκφράσαμε την ανησυχία μας στο Ισραήλ σχετικά με το κλείσιμο των ιερών χώρων. Θέλουμε οι πιστοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους λατρείας», είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Το Ισραήλ εργάζεται στα θέματα ασφαλείας για να ξανανοίξει τους χώρους αυτούς κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και του είμαστε ευγνώμονες για αυτό», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα ανακτήσει άμεσα πρόσβαση στον Ναό του Παναγίου Τάφου, αφού χθες, Κυριακή, η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να εισέλθει στον ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στο εξωτερικό.

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν από την αστυνομία του Ισραήλ κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ