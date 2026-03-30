Το Ιράν θεωρεί «μη ρεαλιστικά, παράλογα και υπερβολικά» τα αιτήματα των ΗΠΑ για συνομιλίες

«Η θέση μας είναι σαφής. Δεχόμαστε στρατιωτική επίθεση. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειές μας και η ισχύς μας είναι επικεντρωμένες στο να αμυνθούμε», δήλωσε.

Το Ιράν έλαβε μηνύματα από μεσολαβητές τα οποία δείχνουν την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να διαπραγματευθούν, όμως θεωρεί πως οι προτάσεις των ΗΠΑ είναι «μη ρεαλιστικές, παράλογες και υπερβολικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ.

Η ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Μπαγαΐ έλαβε χώρα μια ημέρα αφού οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ για να διεξαγάγουν αρχικές συνομιλίες επικεντρωμένες κυρίως στο εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

«Η θέση μας είναι σαφής. Δεχόμαστε στρατιωτική επίθεση. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειές μας και η ισχύς μας είναι επικεντρωμένες στο να αμυνθούμε», δήλωσε.

Ο ιρανός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη σέβεται τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών, όσο είναι μέλος της, όμως πρόσθεσε πως η χρησιμότητα της συνθήκης αυτής αμφισβητείται, καθώς το Ιράν δέχεται επίθεση και τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά.

Οι βουλευτές εξετάζουν την πιθανότητα το Ιράν να αποχωρήσει από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών

Το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η χώρα από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, ενώ επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ούτε θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ιρανοί βουλευτές έχουν επίσης αναφερθεί στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει το Ιράν από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα των χωρών να αναπτύσσουν, να διεξάγουν έρευνες, να παράγουν και να χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια εφόσον δεν επιδιώκουν να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ποιο είναι το όφελος να συμμετέχουμε σε μια συνθήκη στην οποία μέρη τα οποία εκφοβίζουν στο διεθνές επίπεδο, όχι μόνο δεν μας επιτρέπουν να ωφεληθούμε από τα δικαιώματα που παρέχει, αλλά επίσης επιτίθενται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις μας;», δήλωσε ο Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα σέβεται τη συνθήκη όσο είναι μέλος της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ