Προεδρικές εκλογές στο Περού: Φουχιμόρι εναντίον Σάντσες στον β΄ γύρο

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι θα αναμετρηθεί την 7η Ιουνίου με τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι εκλογικές αρχές του κράτους των Άνδεων, παρουσιάζοντας τα επίσημα τελικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου.

Η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι αναδείχθηκε πρώτη στον πρώτο γύρο, τον περασμένο μήνα, συγκεντρώνοντας το 17,1% των ψήφων, ακολουθούμενη από τον κ. Σάντσες, που έλαβε το 12%, ανακοίνωσε το εθνικό εκλογοδικείο (JNE), αφού ολοκλήρωσε την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν στη χαοτική διαδικασία της 12ης Απριλίου.

Οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν «τις δυο μεγαλύτερες σχετικές πλειοψηφίες» ήταν η κ. Φουχιμόρι και ο κ. Σάντσες, συνόψισε ο πρόεδρος του JNE Ρομπέρτο Μπουρνέο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ρομπέρτο Σάντσες ξεπέρασε τον ακροδεξιό Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα (11,9%), που κατέλαβε την τρίτη θέση, στο νήμα: η διαφορά δεν ήταν παρά 21.209 ψήφοι.

«Σήμερα η οικονομική σταθερότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία του επιχειρείν και του εργάζεσθαι απειλούνται (...) Σας προσκαλώ να μεταμορφώσουμε τον φόβο και την απογοήτευση σε δράση και σε ελπίδα», είπε χθες η κ. Φουχιμόρι, 50 ετών, στον Τύπο.

Αυτή είναι κατά σειρά η τέταρτη προσπάθειά της να αναδειχθεί στην προεδρία του Περού.

Για τον κ. Σάντσες, 57 ετών, αυτή είναι αντίθετα η πρώτη φορά που θέτει υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Πρέπει να νικήσουμε τη διεφθαρμένη μαφία που κυβερνά σήμερα το Περού. Κάτω η μαφιόζικη συμφωνία! Κάτω η διεφθαρμένη κυβέρνηση! Κάτω ο φουχιμορισμός!», είπε απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του χθες στη Λίμα.

Ο υποψήφιος έχει το τρέχον διάστημα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Η εισαγγελία ζητεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών και 4 μηνών, διότι φέρεται να είχε δηλώσει «ψευδή στοιχεία» στις εκλογικές αρχές για τη χρηματοδότηση της παράταξής του και να «καταχράστηκε» ποσό δεκάδων χιλιάδων δολαρίων από το 2018 ως το 2020 ενόψει τοπικών εκλογικών διαδικασιών--ο ενδιαφερόμενος μιλά για «ψέμα» κατασκευασμένο με σκοπό την πολιτική του εξόντωση.

Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια στο Περού, το οποίο γνώρισε οκτώ προέδρους μέσα σε δέκα χρόνια, από το 2016. Οι περισσότεροι--οι τέσσερις--καθαιρέθηκαν από το Κογκρέσο· άλλοι δυο εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση προτού να έχουν την ίδια τύχη, εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς. Το Περού δοκιμάζεται εξάλλου από σοβαρή κρίση ασφαλείας, που συνδέεται με την ενίσχυση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στον πρώτο γύρο, προβλήματα και καθυστερήσεις στις παραδόσεις εκλογικού υλικού στη Λίμα εμπόδισαν πάνω από 50.000 ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αναγκάζοντας τις αρχές να παρατείνουν τη διαδικασία για μια ημέρα.

Αν και αναγνώρισε ότι υπήρξαν «σοβαρές δυσλειτουργίες», η αποστολή παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε μετά την ψηφοφορία πως δεν εντόπισε «κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να υποστηρίζει τις καταγγελίες για νοθεία».

Η εκστρατεία ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών προεξοφλείται πως θα είναι εξαιρετικά πολωμένη, όπως ακριβώς εκείνη του 2021, στην οποία η κ. Φουχιμόρι αναμετρήθηκε με άλλον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Πέδρο Καστίγιο, που εξελέγη πρόεδρος (Ιούλιος 2021-Δεκέμβριος 2022) προτού παυτεί από το κοινοβούλιο, συλληφθεί και φυλακιστεί.

