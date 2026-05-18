Yψηλό 2 εβδομάδων για το πετρέλαιο μετά την νέα απειλή Τραμπ

Το Brent ενισχύεται 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σκαρφαλώνει στα 107,75 δολάρια το βαρέλι, με ράλι 2,21%.

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο τη Δευτέρα, μετά το εβδομαδιαίο άλμα 10,1% καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει, μετά την επίθεση σε πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανοίξει τη βεντάλια για στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά χτύπησαν μέχρι και τα 112 δολάρια, σε υψηλό από τις 5 Μαΐου. Το αμερικανικό WTI σκαρφαλώνει στα 107,75 δολάρια το βαρέλι, με ράλι 2,21%, ενώ προσωρινά άγγιξε και τα 108,70 δολάρια, σε υψηλό από τις 30 Απριλίου. Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι: «Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλό θα ήταν να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς», συμπληρώνοντας ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος».

«Δεν θα απομείνει τίποτα» από το Ιράν αν η κυβέρνηση της χώρας δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς οι δυο πλευρές δεν έχουν συζητήσει απευθείας έπειτα από την πρώτη, άκαρπη συνάντησή τους στο Πακιστάν στα μέσα Απριλίου. «Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει. Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που είχε ήδη απειλήσει να αφανίσει «έναν πολιτισμό ολόκληρο».

Η Τεχεράνη απηύθυνε προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον. «Ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ξέρει πως εάν (...) το Ιράν υποστεί επίθεση εκ νέου, οι πόροι και ο στρατός του θα βρεθούν μπροστά σε σενάρια άνευ προηγουμένου, επιθετικά, εκπληκτικά και ταραχώδη», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί. Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπαΐ διεμήνυσε πως εάν στοχοποιηθούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα απαντήσει αναλόγως.

Οι επιθέσεις με drones στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία και η επιθετική ρητορική από τις ΗΠΑ και το Ιράν προκάλεσαν ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης. «Τα νέα χτυπήματα αποτελούν μια εύστοχη προειδοποίηση - οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο Ιράν θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερες διαταραχές στην αγορά ενέργειας στις χώρες του Κόλπου και σε κρίσιμες υποδομές στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ ανέφεραν ότι διερευνούν την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά, προσθέτοντας ότι έχουν το πλήρες δικαίωμα να απαντήσουν σε τέτοιες «τρομοκρατικές επιθέσεις». Η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχαίτισε τρία drones που εισήλθαν από τον ιρακινό εναέριο χώρο, προειδοποίησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές στρατιωτικής δράσης σχετικά με το Ιράν, ανέφερε το Axios. Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να στηρίξει τις τιμές του «μαύρου χρυσού», ο Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.