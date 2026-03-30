Τραμπ: «Συνομιλούμε με ένα νέο, πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν» - Νέες απειλές

Ο Τραμπ απείλησε ότι εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ανατινάξουν ό,τι έχει στρατηγική και ανθρωπιστική σημασία για το Ιράν

Ο Τραμπ επιμένει ότι διεξάγονται σοβαρές συνομιλίες με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, δηλώνοντας μάλιστα ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Με ανάρτησή του στο Truth Social απείλησε ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, και εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν αμέσως, τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ανατινάξουν και θα εξαφανίσουν εντελώς τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης), που σκόπιμα δεν έχουν αγγίξει έως τώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικά εργοστάσια ενέργειας για 10 ημέρες, δηλαδή έως τις 6 Απριλίου.

Παρ' όλο που δηλώνει ότι ΗΠΑ και Ιράν σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες, στέλνει παράλληλα περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου να κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι στέλνει μηνύματα για πιθανές διαπραγματεύσεις ενώ σχεδιάζει χερσαία εισβολή. Ιρανοί ηγέτες έχουν αρνηθεί ότι εμπλέκονται σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σοβαρές συνομιλίες με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όμως, εάν για κάποιο λόγο δεν επιτευχθεί συμφωνία σύντομα, κάτι που λογικά θα γίνει, και εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν άμεσα «για δουλειές», θα συνεχίσουμε την υπέροχη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), που σκόπιμα δεν έχουμε «αγγίξει» ακόμη. Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «βασιλείας του τρόμου» του παλαιού καθεστώτος».