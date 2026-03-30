WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να πάρει το ουράνιο του Ιράν με ένοπλες δυνάμεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικής δύναμης στο Ιράν με στόχο την κατάσχεση περίπου 400 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αξιολογείται ο βαθμός κινδύνου για τα χερσαία στρατεύματα, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη και επικίνδυνη επιχείρηση που ενδέχεται να απαιτήσει πολυήμερη παραμονή στη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται θετικός στην ιδέα, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει στον βασικό του στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Παράλληλα, έχει ζητήσει από συνεργάτες του να πιέσουν την Τεχεράνη να παραδώσει το υλικό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο χρήσης βίας.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, πριν από τα περσινά αεροπορικά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν διέθετε πάνω από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% -επίπεδο κοντά στο όριο που απαιτείται για πυρηνικά όπλα. Το υλικό εκτιμάται ότι βρίσκεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Νατάνζ.

Την ίδια ώρα, εντείνονται τα σενάρια για πιθανή χερσαία επέμβαση, ενώ δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, παρά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Ο Τραμπ προειδοποίησε μάλιστα ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες.

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν την Ουάσινγκτον να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, από εντατικοποίηση των πιέσεων μέσω κυρώσεων έως στοχευμένες επιχειρήσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού υλικού, σε περίπτωση που αποτύχουν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, ωστόσο, εγείρει σοβαρές ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, αλλά και για τις ενεργειακές αγορές.

«Μπορούμε να πάρουμε πολύ εύκολα το πετρέλαιο του Ιράν»

Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στους Financial Times. «Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της άμυνας στο Ιράν στη νήσο.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας -- μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

«Bλέπει συμφωνία» με τους «νέους» Ιρανούς «σύντομα»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι μπορεί να κλειστεί «συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες του Ιράν, αφού όπως το βλέπει ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου είχε αποτέλεσμα να επέλθει «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, ενώ οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου συνεχίζονται σήμερα.

Ο Τραμπ είπε στον Τύπο χθες βράδυ ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις Ιρανών ηγετών, αρχίζοντας με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα de facto «αλλαγή καθεστώτος». «Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους, μιλώντας για συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους -- χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν ονομαστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» Ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα». Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, το de facto κλείσιμο του οποίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του μαύρου χρυσού.