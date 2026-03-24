Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε με πάνω από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε Κίεβο και Λβιβ
Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας σήμερα στο Κίεβο και το Λβιβ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας σήμερα, σε μια σπάνια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο Γιούρι Ιχνάτ.

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει στόχους κοντά στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, καθώς και στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία.

Ένας τοπικός αξιωματούχος στο Λβιβ είπε ότι τα ρωσικά drones έπληξαν ένα συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της πόλης αυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

