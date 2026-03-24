Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στο πολίτη»

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής, από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας, Κωστή Χατζηδάκη, «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΛΥ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου συνεχίζεται με τη συζήτησή του επί των άρθρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ