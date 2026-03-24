Ισραήλ: Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν - Απίθανη η επιτυχία των συνομιλιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν σήμερα τρεις υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο το Ιράν να συμφωνήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, που κατέρρευσαν στις 28 Φεβρουαρίου με τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αυτές οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι πιθανό να περιλαμβάνουν περικοπές στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ο Τραμπ έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης χθες, Δευτέρα, πως οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και εποικοδομητικές» συζητήσεις σχετικά με μία «ολοκληρωμένη και πλήρη επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή».

Το Ιράν δήλωσε μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως ο Τραμπ πιστεύει πως υπάρχει δυνατότητα «αξιοποίησης των ισχυρών επιτυχιών που εξασφάλισαν οι IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) και ο στρατός των ΗΠΑ, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους του πολέμου σε μία συμφωνία -- μια συμφωνία που θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντά μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ