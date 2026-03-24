Παπαστεργίου: Σύντομα τα μέτρα για τα social media στους ανηλίκους - Πώς θα γίνεται ο έλεγχος

Στα νέα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από αλκοόλ και καπνικά προϊόντα αλλά στις παρεμβάσεις που ετοιμάζονται για τα social media αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που «πάντα υπήρχε», αλλά πλέον μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά, καθώς «έχουμε και την τεχνολογία σύμμαχο». Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα υπήρχαν σοβαρά κενά, καθώς «υπήρχαν ανήλικοι οι οποίοι είχαν πειράξει τις ταυτότητές τους… δείχνανε κλώνους των ψηφιακών ταυτοτήτων, δηλώνοντας ότι είναι 18 ή και παραπάνω», κάτι που επέτρεπε την παράκαμψη των ελέγχων.

Οι τρεις νέες πλατφόρμες ελέγχου

Ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε το νέο σύστημα που, όπως είπε, «κλείνει αυτή την ιστορία της ψηφιακής παράκαμψης της ταυτοποίησης», μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες που εισάγονται σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία. Αναφερόμενος στις εκδηλώσεις σε χώρους διασκέδασης, ξεκαθάρισε ότι πλέον «πρέπει από πριν να έχουν δηλώσει την εκδήλωση για να επιτρέπεται η είσοδος των παιδιών κάτω από 18», ώστε να σταματήσουν φαινόμενα αυθαίρετων δικαιολογιών μετά από ελέγχους. Όπως διευκρίνισε, η δήλωση θα γίνεται από το κατάστημα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον αρμόδιο φορέα, όπως εκπρόσωπος σχολείου ή γονέων.

Σχετικά με τη λιανική πώληση, ο υπουργός ανέφερε ότι εισάγεται υποχρεωτική καταγραφή όλων των σημείων πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι «μέχρι 16 Απριλίου πρέπει να δηλωθούν τα σημεία πώλησης» και ότι όποιος δεν συμμορφωθεί «προφανώς θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου». Το ίδιο πλαίσιο επεκτείνεται και στο διαδίκτυο, καθώς «υπάρχει η ίδια υποχρέωση και για τα ψηφιακά σημεία πώλησης», με μια μεταβατική περίοδο ώστε να προσαρμοστούν τα συστήματα.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι αγορές από ανηλίκους θα μπλοκάρονται αυτόματα, λέγοντας ότι «αν είναι κάτω από 18 δεν θα προχωράει η πώληση», ενώ υπογράμμισε ότι θα παραμείνει σε ισχύ και η φυσική ταυτοποίηση για περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς τους γονείς, τονίζοντας ότι «δεν στέλνουμε τα παιδιά μας… να μας ψωνίζουν αλκοόλ», επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, σημείωσε ότι «η ποινή έχει να κάνει με την επανάληψη από 500 έως 1.500 ευρώ», ενώ προειδοποίησε ότι για όσους επιμένουν να παρανομούν το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο.

Έρχονται μέτρα και για τα social media

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, με τον υπουργό να αναγνωρίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο εθισμού. Όπως είπε, «με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό ερχόμαστε να βάλουμε και φρένο στον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», εξηγώντας ότι το σύστημα ταυτοποίησης θα λειτουργεί χωρίς να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα, αφού «δεν πηγαίνει ούτε καν η ηλικία, παρά μόνο το αν είναι πάνω ή κάτω από τα 18».

Τόνισε ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν σύντομα, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι «θα κινηθούμε στο πλαίσιο αυτό» και ότι απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση λόγω της ενιαίας αγοράς. Υπογράμμισε πάντως ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό αλλά και κοινωνικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το ότι ξέρουμε το παιδί μας είναι στο δωμάτιό του με το κινητό δεν σημαίνει πως μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς».

Έξυπνες κάμερες και οδική ασφάλεια

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο σύστημα των «έξυπνων καμερών», επισημαίνοντας ότι «είμαστε απολύτως τεχνικά έτοιμοι, νομικά έτοιμοι», αλλά απομένουν ορισμένες διαδικαστικές προσαρμογές πριν τεθεί πλήρως σε λειτουργία. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα που θα αξιοποιεί δεδομένα από διαφορετικές πηγές, ενώ έστειλε και μήνυμα οδικής συμπεριφοράς λέγοντας ότι «δεν περνάμε με κόκκινο… όχι γιατί υπάρχει μια κάμερα, γιατί μπορεί να σκοτώσουμε κάποιον»