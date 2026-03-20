Γάλλος ΥΠΕΞ: «Δεν βλέπω ορατό τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

Παράλληλα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας κάλεσε την Τεχεράνη να κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι δεν διαβλέπει ένα ορατό τέλος σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Γαλλία και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης.

«Δεν υπάρχει ένας προφανής βραχυπρόθεσμος τρόπος εξόδου από τη συνεχιζόμενη περιφερειακή κλιμάκωση, η οποία κατά κάποιο τρόπο εκτυλίσσεται από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Αλλά αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί πρόσχημα για αδράνεια», δήλωσε ο Μπαρό σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σάαρ, στο Τελ Αβίβ.

Ως υπενθύμιση της πραγματικότητας της κατάστασης στην περιοχή, καθώς ο Μπαρό έφτανε στο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ο ισραηλινός στρατός εξέδιδε συναγερμό για πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν προς το Ισραήλ, στέλνοντας τον Γάλλου υπουργό, το επιτελείο του και δημοσιογράφους σε καταφύγιο.

Παράλληλα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας κάλεσε την Τεχεράνη να κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις», κατά την 21η ημέρα του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, πρέπει να συμπληρωθεί από μια πολιτική λύση που θα παράγει διαρκή αποτελέσματα», είπε. «Από αυτή την άποψη, το ιρανικό καθεστώς πρέπει να δεσμευτεί για σημαντικές παραχωρήσεις και μια ριζική αλλαγή στάσης που θα επιτρέψει την ειρηνική συνύπαρξη του Ιράν με το περιφερειακό του περιβάλλον», δήλωσε ο Μπαρό.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ βρέθηκε στο Ισραήλ αφού ταξίδεψε στον Λίβανο χθες Πέμπτη στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της κρίσης, αλλά και για προώθηση εκεχειρίας στον Λίβανο.

Η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο και -μαζί με τις ΗΠΑ- έχει επιδιώξει να μεσολαβήσει στη σύγκρουση που ξέσπασε μετά την εκτόξευση πυραύλων από την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

Ο Μπαρό τόνισε ότι μετέφερε τις επιφυλάξεις του Παρισιού σχετικά με μια πιθανή ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, αλλά είπε ότι ο λιβανικός στρατός πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αφοπλίσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, όπως απαιτεί η λιβανική κυβέρνηση.

Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής απορρίψει μια προσφορά άμεσων συνομιλιών από τη Βηρυτό. Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπαρό χθες, εξέφρασε την προθυμία του να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, το οποίο έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.

«Η περιφερειακή σταθερότητα εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασαν οι ΗΠΑ το περασμένο φθινόπωρο για τη Γάζα: απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, αφοπλισμός της Χαμάς και αποκατάσταση ενός πολιτικού ορίζοντα βασισμένου στη λύση των δύο κρατών» (το Ισραήλ και ένα παλαιστινιακό κράτος να ζουν ειρηνικά εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων), πρόσθεσε.

Στα μέσα Ιανουαρίου, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, με την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Αυτή η φάση περιλαμβάνει κυρίως σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Στο Χ, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «συζήτησε εκτενώς τον πόλεμο κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ» με τον Μπαρό. «Πρότεινα επίσης η Γαλλία και η ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) να χαρακτηρίσουν την οργάνωση Χεζμπολάχ στο σύνολό της τρομοκρατική οργάνωση (...) όπως έχουν ήδη κάνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε.

Μέχρι σήμερα, μόνο η ένοπλη πτέρυγα της Χεζμπολάχ περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ