Πετρέλαιο: Τραβά ξανά την ανηφόρα καθώς η συμφωνία δεν έρχεται και τα Στενά παραμένουν κλειστά

Νέο άλμα πραγματοποιούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη της τελευταίας απάντησης του Ιράν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πρότασή του για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γεγονός που παρατείνει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εκτοξεύοντας εκ νέου την αβεβαιόττηα.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο έως και 4,5% στα 105,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται κοντά στα 100 δολάρια, ενισχυμένο κατά περίπου 5%.

Χθες, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν.

Η νέα εξέλιξη οδηγεί ξανά στην αβεβαιότητα την αγορά ενέργειας που ήλπιζε να δει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ, ειδικά όσο αφορά τα Στενά του Ορμούζ που το κλείσιμό του, έχει περιορίσει τις προμήθειες αργού, φυσικού αερίου και καυσίμων σε παγκόσμιους πελάτες, αυξάνοντας τις τιμές και τους φόβους για τον πληθωρισμό. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι η σύγκρουση προκαλεί το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού στην ιστορία.

«Η αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει εξασθενήσει, ωθώντας την τιμή του αργού πετρελαίου υψηλότερα», δήλωσε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING Groep NV στη Σιγκαπούρη.