Τραμπ για Ιράν: «Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν υπάρχει κανείς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν προκειμένου να μιλήσει μαζί τους για τον πόλεμο, την ώρα που στρατιωτικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχοθετούν Ιρανούς αξιωματούχους.

«Οι ηγέτες τους έχουν όλοι φύγει, η επόμενη γενιά ηγετών τους έχει φύγει, και η επόμενη μετά από αυτούς έχει σχεδόν εξαφανιστεί», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «πλέον κανείς δεν θέλει να είναι ηγέτης».

«Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν υπάρχει κανείς για να μιλήσουμε… και ξέρετε κάτι; Μας αρέσει έτσι», κατέληξε ο Τραμπ.

Ο στρατός των ΗΠΑ θα αναπτύξει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύσσει χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν σήμερα στο Reuters τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η ανάπτυξη του USS Boxer, στο οποίο επιβαίνει η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU), και του πολεμικού πλοίου που το συνοδεύει έρχεται καθώς το Reuters μετέδωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών προκειμένου να ενισχύσουν την επιχείρησή της στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Πέμπτη πως δεν τοποθετεί στρατιώτες «οπουδήποτε» αλλά ότι, αν το κάνει, δεν θα το πει στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν είπαν ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπρόσθετων στρατευμάτων.

Όμως ένας από τους αξιωματούχους είπε πως τα στρατεύματα αναχωρούν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ