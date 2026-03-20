Σκάλκος για Μέση Ανατολή: Η δυνητική ζημιά είναι η αβεβαιότητα

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος, χαρακτήρισε δυσάρεστη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, η σημασία της εξωστρέφειας και οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώνεται σήμερα.

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος, χαρακτήρισε δυσάρεστη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να κινδυνολογούμε». Όπως ανέφερε, εκτιμήσεις διεθνών οίκων δείχνουν ότι, εφόσον η κρίση ολοκληρωθεί χωρίς μόνιμες επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, «η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη», σημειώνοντας ωστόσο ότι «η δυνητική ζημιά είναι η αβεβαιότητα, και αυτό είναι ανησυχητικό».

Τόνισε ότι η ελληνική εξωστρέφεια απαιτεί στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, καθώς «έχουμε δει κάποιες αναβολές σε επιχειρηματικά σχέδια», ενώ υπογράμμισε ότι «η εξωστρέφεια και η καινοτομία είναι κλειδιά», καθώς οι εξωστρεφείς οικονομίες εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και ανθεκτικότητα. Αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα της ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι «πήραμε το μάθημα με την πανδημία και την ενεργειακή κρίση του 2022».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) Συμεών Διαμαντίδης επεσήμανε ότι «ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις εξαγωγές και την οικονομία», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι εξαγωγές προς χώρες του Κόλπου (περίπου 700 εκατ. ευρώ) «δεν μας επηρεάζουν ιδιαίτερα μέχρι στιγμής». Όπως ανέφερε, «οι εξαγωγές προς το Ισραήλ δεν έχουν επηρεαστεί».

Υπογράμμισε ότι «οι εξαγωγές μας ανέρχονται στα 100 δισ. ευρώ» και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη μείωση του πλεονάσματος από τον τουρισμό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακυρώσεις στον τουρισμό – υπάρχει, όμως, μια επιφυλακτικότητα», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη προβολής της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού.

Αναφερόμενος στη σημασία της εξωστρέφειας, επεσήμανε ότι «στις εξαγωγές κάθε 4 μονάδες αύξησης σημαίνει 1 μονάδα αύξησης στο ΑΕΠ», ενώ στάθηκε και στις περιφερειακές ανισότητες, σημειώνοντας ότι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη «το ισοζύγιο είναι θετικό», αλλά «πρέπει οι εξαγωγές να γίνουν περισσότερες». Πρότεινε επίσης τη στήριξη επιχειρήσεων της περιοχής, συνδέοντάς την και με το δημογραφικό ζήτημα, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα εύρεσης προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι οι επαγγελματικές ακαδημίες αποτελούν εργαλείο αντιμετώπισής του.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου MaGBISE του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δημήτρης Δημητρίου εκτίμησε ότι «το κόστος του πολέμου θα ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ για την εθνική οικονομία», σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις θα αποτυπωθούν «στον κύκλο του έτους». Αναφέρθηκε επίσης σε συνεργασίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) του Δημοκριτείου με επιχειρήσεις, με έμφαση στη διεθνή διάσταση.

Ο Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αντώνης Γραβάνης, υπογράμμισε ότι «η εξωστρέφεια δεν αφορά μόνο την αύξηση των εξαγωγών, αλλά έναν βαθύτερο μετασχηματισμό της οικονομίας», επισημαίνοντας ότι η περιφέρεια επιδιώκει ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία για τη δημιουργία συμμαχίας περιφερειών των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, με στόχο τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων. «Η ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται στα σύνορα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ «πρέπει να βασίζεται στις περιφέρειες και στην περιφερειακή ανάπτυξη», ενώ ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η περιοχή έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της, σημειώνοντας ότι «είναι από τις πιο γνωστές σε περιφερειακό επίπεδο» στην Ευρώπη.

Ο Group Innovation & Sustainability Officer του Ομίλου Πλαστικά Θράκης Στέλιος Κακουλίδης υπογράμμισε ότι ο πόλεμος «επηρεάζει τα πάντα», σημειώνοντας ότι η ελληνική βιομηχανία αντιμετωπίζει υψηλό ενεργειακό κόστος και αυξημένα μεταφορικά. Όπως ανέφερε, «η προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει γίνει πιο ακριβή», ενώ τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων συνδέεται με τη διαφοροποίηση και την ύπαρξη εναλλακτικών. Σημείωσε ότι «η κρίση θα κάνει αυτό που κάνουν οι κρίσεις: θα καθαρίσει την αγορά», προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση «θα δούμε μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή». Υπογράμμισε ότι ο όμιλος έχει επενδύσει «100 εκατομμύρια στην περιοχή», διατηρώντας εξωστρεφή στρατηγική, με «88% του τζίρου εκτός Ελλάδας».

Μίλησε επίσης για την είσοδο της ΑΙ στον χώρο της εργασίας, λέγοντας ότι «όποιος δεν το καταλάβει και δεν ενστερνιστεί αυτή τη διαδικασία, θα έχει προβλήματα». Πρόσθεσε ότι δημιουργούνται νέες αλυσίδες αξίας και «όλο αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση της παραγωγής». «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα», κατέληξε.