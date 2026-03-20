Χατζηδάκης: Η αντιπολίτευση υπερασπίζεται το βαθύ κράτος αντί για τους ανυπεράσπιστους πολίτες

«Αντί για περιορισμό της γραφειοκρατίας, η αντιπολίτευση προτιμά την ακινησία» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση υιοθετεί μια σειρά από ρυθμίσεις κοινής λογικής προς όφελος του μέσου ανυπεράσπιστου πολίτη. Θα περίμενα από την αντιπολίτευση κριτική γιατί δεν τις φέραμε νωρίτερα. Θα περίμενα επίσης προτάσεις ώστε οι κινήσεις αυτές να εμπλουτιστούν και με άλλες και δεσμεύομαι ότι αν υπάρξουν τέτοιες λογικές και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, θα τις συμπεριλάβω στο νομοσχέδιο. Αντί αυτού όμως προς κατάπληξή μου δεν άκουσα καμία πρόταση. Αλλά άκουσα κριτική "πώς τολμάτε να κινηθείτε προς αυτήν την κατεύθυνση!"» επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Ο κ. Χατζηδάκης διέκρινε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποδίδεται στους εραστές της ακινησίας. «Αν διαμαρτύρεται για την αλλαγή έστω και μια μικρή ομάδα που μπορεί όμως να μας ψηφίζει, ας αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Και ας ταλαιπωρείται ο μέσος ανυπεράσπιστος πολίτης», ανέφερε. Η δεύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει κυρίως την αριστερά είναι οι προστάτες του «Αγίου Δημοσίου». «Η αριστερά στην Ελλάδα, αντί να στέκεται στην ισότητα και στον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, έχει στραφεί στην προστασία του Δημοσίου. Σαν να ήταν το Δημόσιο μια ιερή αγελάδα την οποία δεν πρέπει να πειράξει κανείς, ακόμη και αν βασανίζει τους πολίτες».

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις 14 παρεμβάσεις για περιορισμό της γραφειοκρατίας, διαφάνεια και αντιμετώπιση του «βαθέος κράτους» που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου σημειώνοντας τα εξής:

Αντικατάσταση των δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο με υπεύθυνη δήλωση. «Γιατί να στερηθεί αυτό το δικαίωμα ο πολίτης; Την ώρα που από τη μια μπαίνουν αυστηρές προθεσμίες για ελέγχους και από την άλλη πολύ αυστηρά πρόστιμα ανάλογα με το παράνομο όφελος που θα επεδίωκε κάποιος να προσποριστεί», διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών. «Το Δημόσιο διεκδικούσε με Οθωμανικά φιρμάνια την πόλη της Σαρωνίδας ή μια σειρά πολυκατοικίες στο κέντρο της Καρδίτσας. Είναι νοητό αυτό να συμβαίνει και πρέπει να συνεχιστεί;», τόνισε. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του. «Το θέμα προέκυψε από τα ερωτηματολόγια του υπουργείου Εσωτερικών. Είναι μια μεγάλη αλλαγή στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του σεβασμού προς τον πολίτη». Υποβολή καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας. «Ενισχύουμε το θεσμό προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για υπερβολικές καθυστερήσεις, κακή εξυπηρέτηση ή διαφθορά. Οι καταγγελλόμενοι θα γνωρίζουν ποιοι έχουν υποβάλει την καταγγελία εις βάρος τους, γιατί αυτό έχει κριθεί και από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν η αντιπολίτευση προτιμά να γίνονται καταγγελίες με κουκούλα, ας το πει». Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία (όπως π.χ. η Μάνδρα, το Μάτι, τα Τέμπη). «Σήμερα οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά περίπτωση. Είναι στη σφαίρα του αυτονόητου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από το Υπουργικό Συμβούλιο». Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις. «Σήμερα στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται από τη Διοίκηση, οι πολίτες αναγκάζονται να προσφεύγουν εκ νέου στα δικαστήρια, ζητώντας την εφαρμογή τους. Με τη ρύθμιση θα εκπληρώσουμε και κάποιες υποχρεώσεις μας σε σχέση με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων. «Έτσι κάθε υπουργός, γενικός γραμματέας, αλλά και η δημόσια διοίκηση συνολικά γίνονται υπόλογοι απέναντι στον πολίτη». Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου – Οργανισμού. «Ρύθμιση διαφάνειας και σεβασμού προς τον πολίτη». Ενιαίο όργανο εξέτασης ενστάσεων των πολιτών. «Μέχρι τώρα έχουμε διάφορες υπηρεσίες να βγάζουν αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου και υπάρχει παράταση εκκρεμοτήτων από την οποία δεν ξέρω ποιοι ωφελούνται. Πάμε σε ομογενοποίηση της διαδικασίας, με δυνατότητα του πολίτη να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ενοχλείται η αντιπολίτευση που η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη στην ΑΑΔΕ για φορολογικά θέματα αλλά ενοχλείται επειδή θα εφαρμοστεί π.χ. στον ΕΦΚΑ για ασφαλιστικά θέματα. Είναι άλλο κράτος η ΑΑΔΕ;» διερωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης». Πιστοποιημένοι επαγγελματίες στις συναλλαγές με το Δημόσιο. «Και εδώ μου κάνει εντύπωση ότι κάνετε κριτική σε αυτή τη ρύθμιση και στην αντίστοιχη που είχα φέρει για τον ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων, αλλά δεν κάνετε κριτική σε μια σειρά άλλες ρυθμίσεις με την ίδια φιλοσοφία. Για παράδειγμα, έχουμε συμβολαιογράφους οι εκδίδουν διαζύγια ή κληρονομητήρια. Έχουμε δικηγόρους, που μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις και πιστοποιητικά. Μηχανικούς που λειτουργούν για λογαριασμό των υπηρεσιών δόμησης, μια ρύθμιση που μάλιστα έφερε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί τα 2 μέτρα και 2 σταθμά; Για παράδειγμα, γιατί να αφήσουμε τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων των αγροτών όπως είναι και να μην διευρύνουμε το σύστημα με πιστοποιημένους λογιστές, γεωπόνους, κτηνιάτρους. Και επιπλέον, η τελική υπογραφή παραμένει στο Δημόσιο. Γι’ αυτό λέω ότι είστε προσκολλημένοι στο «Άγιο Δημόσιο», στο βαθμό που ξεχνάτε τις ρυθμίσεις που εσείς οι ίδιοι φέρατε. Υποστηρίζετε 10 γραφειοκράτες και μας χαρίζετε τους πολίτες». Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως υπηρεσία μίας στάσης (one-stop shop). «Ισχύει ήδη και το διευρύνουμε, από την πλευρά των ιδιοκτητών υπάρχει θετική υποδοχή της ρύθμισης». Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης. Εφόσον το ακίνητο είναι σε περιοχή με κυρωμένη και μεταγεγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν κτηματολόγιο. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση ακινήτου, για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου. Με τη ρύθμιση δίνεται στον πολίτη η δυνατότητα να αποδεσμεύσει το ακίνητό του και να προβεί σε μεταβίβαση και η ΑΑΔΕ διασφαλίζει την είσπραξη της οφειλής.

«Στα 5,5 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης. «Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, τα ψηφιακά εργαλεία στο ΕΣΥ, το 1555 στο υπουργείο Εργασίας, το 1566 στο υπουργείο Υγείας, η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων. Με το σχέδιο νόμου προσθέτουμε νέες πρωτοβουλίες, που δεν θα είναι οι τελευταίες. Αντί για κοκορομαχίες και αρνητισμό εκ των προτέρων, ας έχουμε έναν ήπιο και ουσιαστικό διάλογο. Διότι πάνω από τα κόμματα υπάρχει το συμφέρον των πολιτών και η υποχρέωσή μας να κάνουμε το κράτος πιο φιλικό στους πολίτες» κατέληξε.