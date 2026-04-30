Μπλε Κέδρος: Διανέμει μέρισμα 0,352 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 ποσού 0,352999976 € ανά μετοχή ή συνολικού ποσού 15.002.499 € ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπλε Κέδρος.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ποσού 0,158999976 € ανά μετοχή σύμφωνα με την από 17.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,1940 € ανά μετοχή ή συνολικό ποσό 8.245.000 €, όπως αυτό θα υπολογιστεί εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Από την Τετάρτη 06.05.2026, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Πέμπτη 07.05.2026 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τρίτη 12.05.2026, μέσω της τράπεζας «Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

«Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου» καταλήγει.