Όμιλος ελίν: Στα 2,23 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Σε 2,23 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν για τη χρήση 2025 έναντι 2,75 δισ. ευρώ το 2024. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το 2024 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 18,9 εκατ. ευρώ έναντι 38,1 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου (EBT) ανήλθαν σε κέρδη 660.000 ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 91 χιλ. έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Αποτελέσματα μητρικής εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €2.206 εκατ. έναντι €2.735 εκατ. το 2024, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,09 εκατ. ευρώ έναντι 35,86 εκατ. ευρώ το 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 198.000 ευρώ την περσινή χρονιά έναντι 11,6 εκατ. ευρώ το 2024 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 6.000 ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, το 2025, η αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα απαιτητική στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, με εντεινόμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό που επηρέασαν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους. Οι εναλλακτικές ροές τροφοδοσίας προς την ευρωπαϊκή αγορά διαμόρφωσαν συνθήκες αυξημένης πίεσης, περιορίζοντας σημαντικά τη συνολική κερδοφορία. Ωστόσο, παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τους όγκους πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της εμπορικής του δραστηριότητας.

H εγχώρια αγορά παρουσίασε σταδιακή βελτίωση, ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η άρση των ρυθμιστικών περιορισμών στα περιθώρια κέρδους συνέβαλε στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στην τιμολόγηση. Σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στο δίκτυο, η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση των όγκων πωλήσεων και ενίσχυση της παρουσίας της ελίν στην εσωτερική αγορά επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα σταθερότητας.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας στον κλάδο, καθώς και η απομάκρυνση παραβατικών πρατηρίων, διαμόρφωσαν υγιέστερες συνθήκες ανταγωνισμού, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης για αξιόπιστα δίκτυα.