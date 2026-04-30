Αλλαγές στο οργανόγραμμα της Dimand

Μετά από απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκαν οι προτάσεις του αντιπροέδρου και CEO της εταιρείας, Δημητρίου Ανδριόπουλου.

Αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας ανακοίνωσε η Dimand.

Ειδικότερα μετά από απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκαν οι προτάσεις του αντιπροέδρου και CEO της εταιρείας, Δημητρίου Ανδριόπουλου και ειδικότερα:

η δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ακινήτων, με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ακινήτων.

η αναδιοργάνωση των διευθύνσεων και τμημάτων των Γενικών Διευθύνσεων Λειτουργικών Δραστηριοτήτων και Οικονομικών και Επενδυτικών Λειτουργιών.

ο ορισμός του κ. Σταύρου Βάγγαλη ως Υπευθύνου της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κας Ηλέκτρας Δέμη,

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (DIMAND) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα κάτωθι:

Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIMAND της 27.04.2026, ενεκρίθησαν οι προτάσεις του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Δημητρίου Ανδριόπουλου για τη διοικητική αναδιοργάνωση της Εταιρείας και ειδικότερα:

η δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ακινήτων, με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Ακινήτων.

η αναδιοργάνωση των διευθύνσεων και τμημάτων των Γενικών Διευθύνσεων Λειτουργικών Δραστηριοτήτων και Οικονομικών και Επενδυτικών Λειτουργιών.

ο ορισμός του κ. Σταύρου Βάγγαλη ως Υπευθύνου της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κας Ηλέκτρας Δέμη,

Οι ανωτέρω αλλαγές του οργανογράμματος της Εταιρείας ενσωματώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής, ο οποίος και τροποποιήθηκε αναλόγως, δυνάμει της ως άνω, από 27.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περίληψη του οποίου διατηρείται αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, www.dimand.gr.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κος Σταύρος Βάγγαλης, Υπεύθυνος της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 8774200, e-mail: [email protected]).