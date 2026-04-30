Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τραπεζική «βουτιά» έκλεισε ο Απρίλιος - Μηνιαία κέρδη 5,99% ο Γενικός Δείκτης

Σε 5,99% περιορίστηκαν τα μηνιαία κέρδη του Απριλίου για τον Γενικό Δείκτη, που συμπλήρωσε τριήμενο πτωτικό σερί. «Βουτιά» στις δημοπρασίες για τις τράπεζες. Διυλιστήρια, Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Με συνολικά κέρδη 5,99% ολοκληρώθηκε ο Απρίλιος για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ο οποίος ανέκτησε έτσι μέρος των απωλειών του Μαρτίου (-9,33%), αν και συμπλήρωσε ένα τριήμερο πτωτικό σερί.

Στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη μεγαλύτερη διάρκεια των συναλλαγών. Έκλεισε ωστόσο με απώλειες 0,55% στις 2.188,68 μονάδες και πολύ κοντά στο χαμηλό ημέρας, χάνοντας το τεχνικά σημαντικό επίπεδο των 2.200 μονάδων, λόγω της κατακόρυφης κλιμάκωσης των πιέσεων στις τραπεζικές μετοχές στη φάση των δημοπρασιών.

Παρά το θετικό μηνιαίο πρόσημο, η κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου –και, αν και εύθραυστη, παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα– λειτούργησε ως πρόσκαιρος μόνο καταλύτης, καθώς η αρχική αντίδραση της αγοράς δεν είχε συνέχεια. Από την κατάπαυση πυρός και μετά, ο Γενικός Δείκτης είχε αρνητική απόδοση (-4,25%), καθώς η αισιοδοξία έδωσε τη θέση της στην αβεβαιότητα για το διπλωματικό αδιέξοδο, το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας.

Προς το παρόν η ορατότητα παραμένει μηδενική σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου με τις πρόσφατες δηλώσεις και αναρτήσεις του, με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ να συνεχίζεται, και με διαρροές από τον Λευκό Οίκο για πιθανή χρήση στο μέτωπο του Ιράν ακόμα και νέων οπλικών συστημάτων που δεν έχουν λάβει επιχειρησιακή πιστοποίηση, με ό,τι αυτό μπορεί να υποδηλώνει.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. Ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ στη σημερινή της συνεδρίαση, τα σχόλια της Κριστίν Λαγκάρντ υποδηλώνουν ότι έρχεται πιο κοντά το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων τον Ιούνιο.

Αρνητικός πρωταγωνιστής την Πέμπτη υπήρξε ο κλάδος των τραπεζών. Αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, ο τραπεζικός δείκτης είδε τις πιέσεις να κλιμακώνονται στις δημοπρασίες με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε βουτιά 2,49% στις 2.452,22 μονάδες. Σε επίπεδο μήνα, ωστόσο, ο ΔΤΡ κατέγραψε άνοδο 7,10% τον Απρίλιο, ανακτώντας μέρος των απωλειών του Μαρτίου (-10,67%).

Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Τρ. Κύπρου ήταν η μόνη που απέφυγε το αρνητικό πρόσημο, κλείνοντας χωρίς μεταβολή στα 9,20 ευρώ. Η Τρ. Πειραιώς δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, υποχωρώντας σε ποσοστό 3,10% στα 7,95 ευρώ, ενώ ακολούθησαν με πτώση 3,03% οι μετοχές των ΕΤΕ και Eurobank στα 13,42 ευρώ και 3,68 ευρώ αντίστοιχα. Στο -2,21% έκλεισε η Optima (-2,21%), ενώ για την Alpha Bank οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 1,05% στα 3,40 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό, 57 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 64 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 28 που ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση αμετάβλητες.

Ο ημερήσιος τζίρος, που στις δημοπρασίες εκτινάχθηκε, διαμορφώθηκε σε 283,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 26,78 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Το 62% του συνολικού ημερήσιου τζίρου διακινήθηκε σε 5 μετοχές, τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (145 εκατ. ευρώ) και τη ΔΕΗ (29,21 εκατ. ευρώ).

«Μοιρασμένη» η μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 3,83% της Motor Oil στα 38 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Cenergy και Helleniq Energy σε ποσοστό 2,76% και 2,45% αντίστοιχα. Στο +2% ακολούθησε ο τίτλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε 1,95% στα 49,55 ευρώ, ενώ με αξιόλογα κέρδη 1,80% έκλεισε και η μετοχή της Metlen.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι τίτλοι των ΟΤΕ (+0,94%), ΔΕΗ (+0,28%), ΕΥΔΑΠ (+0,19%) και Aktor (+0,18%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, η Allwyn έκλεισε με πτώση 4,72% στα 12,10 ευρώ, η Aegean ολοκλήρωσε στα 11,15 ευρώ με απώλειες 2,87%, ενώ ΔΑΑ και Viohalco ακολούθησε με απώλειες 1,22% και 1,08% αντίστοιχα. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Τιτάν (-1%), ElvalHalcor (-1%), Σαράντης (-0,69%), Jumbo (-0,68%) και Lamda Development (-0,17%).