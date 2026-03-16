Η Κίνα σε διεθνείς επαφές για τα Στενά του Ορμούζ

H Κίνα είναι σε επικοινωνία «με όλες τις πλευρές» σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας την έκκληση της χώρας για αποκλιμάκωση στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Στην τακτική συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου ρωτήθηκε αν η Κίνα έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συνδράμει στη διασφάλιση της ασφάλειας στο Στενό, μια κρίσιμης σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές.

«Είμαστε σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές για την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε δεσμευμένοι να προωθήσουμε την εκτόνωση και την ηρεμία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λι Τζιάν.

Ο Λιν είπε πως η Κίνα καλεί και πάλι όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση και τον ευρύτερο αντίκτυπο στην οικονομία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

«Η πιο επείγουσα δουλειά είναι να αποτραπεί η επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν οι δύο χώρες στο τραπέζι των συνομιλιών το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Λιν.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφιλίωση και να ηρεμήσουν τα πνεύματα στις σχέσεις ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν», είπε προσθέτοντας πως το Πεκίνο μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο χώρες τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ