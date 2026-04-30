Ζημιές 94,3 εκατ. ευρώ το 2025 για Cairo Mezz Plc

Σημαντικές ζημιές εξαιτίας της πτώσης της δίκαιης αξίας των ομολογιών του χαρτοφυλακίου της ανακοίνωσε για το 2025 η Cairo Mezz Plc.

«Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διαχείριση ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεων εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το χαρτοφυλάκιο Cairo, δεν παρουσίασε έσοδα από τόκους για τη χρήση 2025, καθώς οι απαιτήσεις της βρίσκονται στο τέλος της σειράς προτεραιότητας αποπληρωμής» τονίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κέρδος/(ζημία) από επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανήλθε σε ζημία €93,95 εκατ., ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε επίσης σε ζημία €94,3 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου κατέγραψε ζημία €94,33 εκατ., από κέρδος €60,92 εκατ. το 2024.

Όπως τονίζεται, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας μειώθηκαν σε €145,87 εκατ. από €240,20 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ οι επενδύσεις στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιορίστηκαν σε €146,34 εκατ. από €240,29 εκατ.

«Η διοίκηση επισημαίνει ότι η εταιρεία δεν επηρεάζει το επιχειρηματικό σχέδιο ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Cairo, καθώς η διαχείριση των απαιτήσεων γίνεται αποκλειστικά από τον διαχειριστή απαιτήσεων των ομολογιών» καταλήγει η εισηγμένη.