Ταγιάνι (ΥΠΕΞ Ιταλίας): «Ασπίδες και Αταλάντη δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Χορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από συμμάχους να συμμετάσχουν σε αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή.

«Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Ιταλία συμμετέχει σε αμυντικές ναυτικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα, «όμως δεν βλέπω οποιεσδήποτε αποστολές που να μπορούν να επεκταθούν στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

«Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Ορμούζ, όπου πρέπει να υπερισχύσει η γραμμή της διπλωματίας», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον διπλωματική προσπάθεια για διασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι. «Είμαστε μέρος της ΕΕ, είμαστε στην διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να τύχει προστασίας η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη είναι διαφορετικές και θεωρώ ότι είναι σωστό να συνεχίσει να αναπτύσσεται δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα», ολοκλήρωσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

