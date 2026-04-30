Τραμπ: «Πότε θα απολύσει το ABC τον Τζίμι Κίμελ;»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε σήμερα πότε το ABC θα απολύσει τον οικοδεσπότη νυχτερινών τοκ σόου Τζίμι Κίμελ και σχολίασε: «καλύτερα να γίνει σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε αυτό το μήνυμα στο ⁠Truth Social ⁠ημέρες αφού η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ κάλεσε το ABC να απολύσει τον Κίμελ λόγω ενός μονόλογου που είχε πει πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.