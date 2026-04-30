Στα 2,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα της MIG το α’ τρίμηνο με αύξηση 2,4%

Στα 2,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2026 τα έσοδα της MIG, έναντι € 2,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένα κατά 2,4%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 100 χιλ. έναντι € 234 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 1,6 εκ. έναντι ζημιών € 331 χιλ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο λόγω της αρνητικής επίδρασης της πτώσης των χρηματιστηριακών αγορών.

Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε € 131,1 εκ. ήτοι € 4,18 ανά μετοχή. H θυγατρική RKB παρουσίασε για ένα ακόμη τρίμηνο βελτιωμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα το σύνολο εσόδων από επενδυτικά ακίνητα διαμορφώθηκε σε € 2.415 χιλ. έναντι € 2.359 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 2,4%, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 842 χιλ. έναντι € 869 χιλ. σημειώνοντας μείωση 3,1% και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 299 χιλ. έναντι € 213 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 40,4%.

Σημειώνεται ότι στα έσοδα από επενδυτικά ακίνητα και στο EBITDA του α’ τριμήνου του 2025 συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα κονδύλια από την πώληση του Poslovni center ποσού € 245 χιλ. και € 154 χιλ. Μη συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω ποσών, τα συνολικά έσοδα και το EBITDA για το α’ τρίμηνο του 2025 της RKB διαμορφώθηκαν σε € 2.114 χιλ. και € 715 χιλ., αντίστοιχα, σε σύγκριση με € 2.415 χιλ. και € 842 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,2% και 17,8%, αντίστοιχα.

Αν από τα κέρδη μετά από φόρους του α’ τριμήνου του 2025 αφαιρεθούν αυτά που αντιστοιχούν στο ακίνητο που πουλήθηκε, τα κέρδη του α’ τριμήνου του 2025 ανήλθαν σε € 179 χιλ. έναντι € 299 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 66,5%. Την 14.04.2026 η RKB υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση οικοπεδικής έκτασης στην περιοχή Sombor της Σερβίας αντί τιμήματος € 575 χιλ. εκ του οποίου ποσό ύψους € 150 χιλ. ευρώ ήδη προκαταβλήθηκε.

«Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί με την πλήρωση κτηματολογικών και νομικών όρων. Λαμβάνοντας υπόψιν την αξία του ακινήτου στα βιβλία της RKB (εύλογη αξία), από την ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται να προκύψει κέρδος (προ εξόδων συναλλαγής) € 425 χιλ. το οποίο θα ενσωματωθεί στα αποτελέσματα του Ομίλου εντός του 2026» καταλήγει η εισηγμένη.