Ανοιχτός ο Τραμπ σε διάλογο με Ιράν: «Εξαρτάται από τους όρους» - «Πυρά» στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Παράθυρο» να συνομιλήσει με το Ιράν, ελέω της 11ης ημέρας πολέμου στη Μέση Ανατολή άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News προσθέτοντας όμως ότι εξαρτάται από τους όρους. Ερωτώμενος για την πιθανότητα διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει, ανέφερε το Fox News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «πέρα από τις προσδοκίες», επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξεπλάγη που το Ιράν πλήττει χώρες του Κόλπου με πυραύλους και drones.

Ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ, αναφορικά με ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, εάν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!», ανέφερε ο Λαριτζανί.

Υπενθυμίζεται πως χτες ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα» αλλά ο επικεφαλής της διπλωματία στην Τεχεράνη, Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως «οι διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη» και «τα αντίποινα θα συνεχιστούν» για «όσο είναι αναγκαίο», με τους Φρουρούς της Επανάστασης να φυλούν τα Στενά του Ορμούζ.

Πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγμα κοντά στην παράκτια πόλη Τύρο στον νότιο Λίβανο, αφού είχε προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει υποδομές της Χεζμπολάχ και είχε καλέσει τους κάτοικους να απομακρυνθούν. «Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε πλήγμα στην περιοχή που είχε απειληθεί», την Αμπασιγέ, κοντά στην Τύρο, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ANI.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα εξαπολύσει πλήγμα εναντίον πολυκατοικίας στην Τύρο, καθώς και εναντίον μιας άλλης στη Σιδώνα. Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής την περασμένη εβδομάδα, όταν η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έπληξε το Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, εκ των οποίων οι 100.000 τις προηγούμενες 24 ώρες. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει «να προκαλέσει την κατάρρευση» της χώρας και πρότεινε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμεντ Ράαντ, ορκίστηκε τη συνέχιση της μάχης ενάντια στο Ισραήλ «ανεξαρτήτως κόστους». «Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από την αντίσταση», τόνισε.

Αυστηρό μήνυμα από Φρουρούς της Επανάστασης

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης. «Οι προσπάθειές τους να μειώσουν και να ελέγξουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι προσωρινές και μάταιες. Σε περιόδους πολέμου το εμπόριο εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τις αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες να απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ προκειμένου να τους επιτραπεί να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. «Οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το έδαφός της θα έχει πλήρη ελευθερία και άδεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ ήδη από αύριο», είχαν τονίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές παραμένουν στο στόχαστρο βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στις χώρες του Περσικού. Το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν drones, ενώ το Μπαχρέιν γνωστοποίησαν πως σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι σε επίθεση του Ιράν που έπληξε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα. Σειρήνες ακούστηκαν και στην Ιερουσαλήμ ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκκαλα» του ιρανικού καθεστώτος ενώ πρόσθεσε ότι «ακόμη δεν έχει τελειώσει». «Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», τόνισε συμπληρώνοντας πως: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», πρόσθεσε.

Οι αριθμοί των νεκρών έως σήμερα

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες του πολέμου. Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα μέχρι σήμερα, 9 Μαρτίου, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν: