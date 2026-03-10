UBS: Αυξάνει την τιμή-στόχο για Τρ. Πειραιώς στα 10,80 ευρώ

Νέα τιμή-στόχο στα 10,80 ευρώ, από 10,20 ευρώ προηγουμένως, δίνουν για τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς οι αναλυτές της UBS, διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Όπως εξηγούν, η ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου οφείλεται στο υψηλότερο ROTE που προκύπτει από το νέο επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας.

Ο οίκος σημειώνει ότι από την παρουσίαση της Τρ. Πειραιώς στο Capital Markets Day, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου καθώς θα ενσωματώνεται στη λειτουργία της τράπεζας.

Οι αναλυτές της UBS ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις τους υψηλότερες διανομές (60% από το 2026) και καταλήγουν σε υψηλότερο ROTE της τάξης του 16,4% (2028) με δείκτη CET1 στο 13,9% έως τότε. Το νέο πλάνο της Τρ. Πειραιώς στοχεύει σε ROTE περίπου 17,5% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με CET1 γύρω στο 13,5%.

Η UBS αναμένει επίσης αύξηση των EPS κατά 10,7% ετησίως τα επόμενα πέντε χρόνια, σημειώνοντας ότι το πλάνο της τράπεζας μοιάζει συντηρητικό, ιδιαίτερα ως προς την αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Τα έσοδα από προμήθειες στους κλάδους διαχείρισης περιουσίας και ασφάλισης αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, με τη διοίκηση να προβλέπει διπλασιασμό των συνολικών ασφαλίστρων της Εθνικής. Αυτό υποδηλώνει ότι οι προμήθειες από τους συγκεκριμένους κλάδους θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 11% των συνολικών εσόδων και το 43% των εσόδων από προμήθειες έως το 2030.

Μεταξύ άλλων, η UBS υπογραμμίζει τις ισχυρές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, την προοπτική ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης (+3% ετησίως σε ορίζοντα τριετίας), αλλά και την εκτιμώμενη αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, απ’ όπου αναμένεται στήριξη της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) περίπου 6% ετησίως τα επόμενα τρία χρόνια.