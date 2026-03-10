Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» εναντίον του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι σήμερα Τρίτη θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Μιλώντας στο πλευρό του υπουργού Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξετάσει μια σειρά από επιλογές αν του δοθεί η αποστολή να συνοδεύσει πλοία μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Ο Κέιν παράλληλα είπε ότι ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πολεμούν, δεν είναι περισσότερο ισχυρές από όσο νόμιζαν οι ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο ισχυρές από ό,τι νομίζαμε», ανέφερε.

Επιπρόσθετα ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών τοποθέτησης ναρκών. «(Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) συνεχίζει σήμερα να κυνηγά και να πλήττει πλοία ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών», σημείωσε ο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας .

Πρόσθεσε ότι τις πρώτες 10 ημέρες της εκστρατείας κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή καταστρέψει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ