Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πυρηνική ενέργεια και για τη ναυτιλία, θέμα που όπως είπε, πρέπει να έχει την προμετωπίδα. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να είναι κομμάτι της λύσης, τόνισε.

Η Ελλάδα δεν είναι χώρα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά θεωρεί πως είναι στρατηγικό λάθος για την Ευρώπη η απόρριψη της και εξετάζει το ενδεχόμενο συμπερίληψης της στο «μείγμα» της εθνικής ενεργειακής της πολιτικής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι και το βήμα της συνόδου Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

«Σε καιρούς μεγάλων αναταραχών όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι και η πυρηνική ενέργεια να είναι κομμάτι της λύσης», τόνισε. «Θα συσταθεί ειδική Διυπουργική Επιτροπή που θα εξετάσει κατά πόσο η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε νέο κεφάλαιο σε καιρό μεγάλων αναταραχών», ανέφερε.

«Νοιώθω σαν ένας από εσάς. Η Ελλάδα δεν είναι πυρηνική χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στις ΑΠΕ. Σήμερα πάνω από το ήμισυ του ηλεκτρικού μας ρεύματος προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια. Οι ΑΠΕ μας κατέστησαν από εισαγωγέα σε εξαγωγέα ηλεκτρικού ρεύματος. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.

«Βρίσκομαι εδώ γιατί αναγνωρίζω την βασική πραγματικότητα που αναγνωρίστηκε από τον πρόεδρο Μακρόν. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε την ενεργειακή αυτονομία και την απεξάρτηση από τον άνθρακα χωρίς την πυρηνική ενέργεια. Είναι απολύτως ταιριαστό να μιλούμε εδώ στο Παρίσι γιατί η Γαλλία πήρε τη θαρραλέα επιλογή και το οικονομικό διακύβευμα να στραφεί στην πυρηνική ενέργεια ενώ η Ευρώπη έκανε στρατηγικό λάθος να μην εφαρμόσει την ίδια τακτική. Σε δύο δεκαετίες το αποτέλεσμα της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει γνωρίσει πτωτική πορεία. Όλα τα ηλιακά πάνελ στην ΕΕ τα τελευταία 20 έτη δεν αποκατέστησαν την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια ξεκάθαρα επανακάμπτει», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα επίσης γυρνά σελίδα. Έχει έρθει η ώρα και για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά αν οι αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση ως προς αυτό», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν προκλήσεις με την κοινή γνώμη διχασμένη αλλά απαιτείται ειλικρινής συζήτηση και ειδικά στην Ευρώπη υπάρχουν πολύπλοκοι κανονισμοί, δαπανηρά έργα και απώλεια εμπειρογνωμόνων είναι προβλήματα που εμείς δημιουργήσαμε και πρέπει να επιλύσουμε».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν πολύ γρήγορές μεταβολές στην τεχνολογία και πως γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί. «Όσο και να επεκτείνουμε τις ΑΠΕ θα χρειαζόμαστε τεχνολογία που θα μπορεί να αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Και πέραν της Ελλάδος ο συγκεκριμένος τομέας χρειάζεται ανασύνταξη. Οι δικοί μας κανονισμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύπλοκοι. Είναι προβλήματα που δημιουργήσαμε οι ίδιοι και μπορούμε να επιλύσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός», σημείωσε.

Πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται πολύ η Ελλάδα είναι η πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία επισημαίνοντας πως αφορά τεχνολογία που αξιοποιείται εδώ και δεκαετίες στον στρατό.

«Δεν έχουμε καμία αξιόπιστη λύση για να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα στην ναυτιλία. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελέσει κόμματι αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα θέλει να έχει την προμετωπίδα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Είναι φίλος της πυρηνικής ενέργειας, είτε η πυρηνική ενέργεια παίξει ρόλο στην Ελλάδα είτε όχι», υπογράμμισε.