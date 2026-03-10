Δυναμική παρουσία της ελληνικής αποστολής του ΕΒΕΑ στο Mobile World Congress 2026

Στο Mobile World Congress (MWC) στη Βαρκελώνη, το κορυφαίο γεγονός τεχνολογίας και συνδεσιμότητας παγκοσμίως, η ελληνική εθνική αποστολή έδωσε δυναμικό «παρών».

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α) του ΕΒΕΑ στο Mobile World Congress (MWC) 2026, η οποία έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη 2-5 Μαρτίου. Στο κορυφαίο γεγονός τεχνολογίας και συνδεσιμότητας παγκοσμίως, η Θ.Ε.Α. έδωσε δυναμικό «παρών» στο πλαίσιο της ελληνικής εθνικής αποστολής, στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια της ελληνικής τεχνολογικής επιχειρηματικότητας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, «η συμμετοχή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο MWC Barcelona 2026, επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το ΕΒΕΑ στηρίζει έμπρακτα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργώντας γέφυρες με τα διεθνή οικοσυστήματα τεχνολογίας και επενδύσεων. Με στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένες δράσεις, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού ψηφιακού παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα».

Το ΕΒΕΑ εκπροσώπησε η κα Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων και Επικεφαλής της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.). Οι ομάδες που πλαισίωσαν τη Θ.Ε.Α. στο MWC 2026:

1. Cloud Signals: Παροχή τεχνολογιών διαστήματος υψηλής απόδοσης και προηγμένων λύσεων συνδεσιμότητας 5G.

2. Wocap: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προμηθευτών μέσω μιας πλατφόρμας δυναμικής προεξόφλησης τιμολογίων που τροφοδοτείται απευθείας από τον αγοραστή.

3. Brainfood Intelligent Media Cloud: Φέρνει την επανάσταση στην παραγωγή περιεχομένου media με ένα δοκιμασμένο στην πράξη υπολογιστικό νέφος (cloud) έκδοσης περιεχομένου, ενσωματωμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη.

4. Quantum Neural Technologies (QNT): Μετατροπή των δυνατοτήτων της κβαντικής υπολογιστικής σε κλιμακούμενο, πραγματικό αντίκτυπο για τη βιομηχανία.

5. Smartdock: Φέρνει την επανάσταση στις λειτουργίες των ναυπηγείων με τη διαχείριση "intent-to-execution" που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

6. Smartrep: Ενδυνάμωση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες μέσω έξυπνων εικονικών βοηθών (AI-driven virtual assistants).

Οι έξι ομάδες της Θ.Ε.Α. που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους σε ένα κοινό 105.000 συμμετεχόντων από 207 χώρες, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα επενδυτών, και πραγματοποιώντας στοχευμένες B2B επαφές με εκπροσώπους της παγκόσμιας αγοράς. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η σημαντική επιτυχία της ελληνικής πλατφόρμας Brainfood Intelligent Media Cloud, όπου στο πλαίσιο του διαγωνισμού Pitch2Pitch, επιλέχθηκε ως μία από τις τέσσερις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις παγκοσμίως στην ενότητά της, ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με τη συμβολή του κ. Παντελή Γκάτσιου, Συμβούλου ΟΕΥ Α' της Πρεσβείας της Μαδρίτης, οι συμμετέχουσες ομάδες και εταιρείες πραγματοποίησαν σειρά επισκέψεων και ξεναγήσεων στα περίπτερα της Ισπανίας, της Καταλονίας, της Ολλανδίας, του Καναδά και της Huawei. Στο πλαίσιο συνάντησης με το European Innovation Council, συμφωνήθηκε η αποστολή εξειδικευμένου ενημερωτικού υλικού προς το ΕΒΕΑ και τη ΘΕΑ σχετικά με τα επερχόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των νεοφυών ομάδων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης και εκπροσώπους της Fira Barcelona. Ξεχωριστή συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του ΕΒΕΑ με το Barcelona Activa, τον Οργανισμό Τοπικής Ανάπτυξης του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, που εστιάζει στη δημιουργία και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και συζητήθηκαν οι προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας.

Συνολικά, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από περισσότερες από 40 εταιρείες και φορείς. H ελληνική αποστολή συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).

Την ελληνική αποστολή υποστήριξαν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ο επιχειρηματικός επιταχυντής EGG της Eurobank, η Samsung Electronics Hellas, η Περιφέρεια Αττικής, και το Ελληνικό-Ισπανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.