Μια συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης από κοινού ο όμιλος Βενέτη και η εταιρεία Coffee Lab, με στόχο την ένωση δυνάμεων στις αγορές του καφέ και της εστίασης.

Η συνεργασία αφορά στην απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της Coffee Lab από τον όμιλο Βενέτη, σε μια σύμπραξη δυνάμεων που οι δυο ελληνικές εταιρείες κρίνουν ως «απαραίτητη δεδομένων των συνθηκών» που επικρατούν στους κλάδους της εστίασης και του καφέ τα τελευταία χρόνια.

Πέραν της μετοχικής συνεργασίας, θα υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν κοινό όραμα για την επόμενη μέρα του χώρου. Με την ολοκλήρωση δε της συνεργασίας οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός καινούργιου concept, το οποίο θα συνδυάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλάδων της εστίασης και του καφέ.

«Προχωράμε σε αμυντικές συνέργειες και συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον» τόνισε ο επικεφαλής του ομίλου Βενέτη, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας.

«Τα Coffee Lab παραμένουν ίδια, δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας» ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Coffee Lab, Σταύρος Ρουμελιώτης.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΒΕΝΕΤΗ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στα 80.000.000 ευρώ έναντι 74.044.126 ευρώ το 2024 σημειώνοντας αύξηση 8,04%. Οι προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων είναι να φτάσουν τα 5.500.000 ευρώ το 2025 έναντι 5.323.097 ευρώ το 2024 ενώ το EBITDA θα φτάσει τις 12.000.000 ευρώ από 12.973.027 ευρώ το 2024.

Ο κύκλος εργασιών της Coffee Lab διαμορφώθηκε στα 6 εκατ. ευρώ το 2024, με EBITDA 5%, που αντιστοιχεί σε 373.000 ευρώ. Για το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8,3 εκατ. ευρώ με EBITDA 9%, που αντιστοιχεί σε 747.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση

«Σε μια νέα επιχειρηματική συνεργασία με την εταιρεία Coffee Lab προχωρά η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την δραστηριότητά της στην αγορά του καφέ. Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της ΒΕΝΕΤΗ να επενδύει στην εξαγορά μικρών, οικογενειακών, ελληνικών εταιρειών παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. Η εταιρεία προχωρά σε αγορές μικρών δικτύων και σε συνέργειες με επιχειρήσεις που έχουν την ίδια κουλτούρα και το ίδιο όραμα με τη ΒΕΝΕΤΗ» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Η συνεργασία με την Coffee Lab θα αφορά τη μετοχική σχέση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη ενός νέου concept για τα υπάρχοντα καταστήματα Coffee Lab που θα περιλαμβάνει προϊόντα και των δύο εταιρειών. Σε πρώτη φάση, τα προϊόντα ΒΕΝΕΤΗ θα εμπλουτίσουν τις επιλογές bakery των καταστημάτων Coffee Lab, ενισχύοντας την εμπειρία του καφέ με premium sandwiches, προτάσεις για brunch, croissanterie, desserts, ποικιλία από χειροποίητες, παραδοσιακές, ελληνικές πίτες, cookies και όλη τη γκάμα προϊόντων bakery των καταστημάτων BENETH» καταλήγει.