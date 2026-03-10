Σκάνδαλο στο καλύτερο εστιατόριο του κόσμου - Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν λεκτική και σωματική κακοποίηση

«Το να πηγαίνεις στη δουλειά έμοιαζε σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο. Έπρεπε να αναγκάζεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μη δείχνεις φόβο»...

«Το να πηγαίνεις στη δουλειά έμοιαζε σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο. Έπρεπε να αναγκάζεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μη δείχνεις φόβο»...

Κάποτε κατείχε τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου στον κόσμο, σήμερα, το Noma της Κοπεγχάγης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς δεκάδες πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν τον ιδρυτή και σεφ του εστιατορίου, Ρενέ Ρετζέπι, για λεκτική και σωματική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας The New York Times, οι πρώην εργαζόμενοι του Noma ισχυρίζονται πως ο Ρενέ Ρετζέπι επέβαλλε βίαιες τιμωρίες και κακοποιούσε λεκτικά τους εργαζομένους του.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr