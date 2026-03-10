Ειδήσεις | Διεθνή

Σκάνδαλο στο καλύτερο εστιατόριο του κόσμου - Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν λεκτική και σωματική κακοποίηση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σκάνδαλο στο καλύτερο εστιατόριο του κόσμου - Πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν λεκτική και σωματική κακοποίηση
«Το να πηγαίνεις στη δουλειά έμοιαζε σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο. Έπρεπε να αναγκάζεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μη δείχνεις φόβο»...

«Το να πηγαίνεις στη δουλειά έμοιαζε σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο. Έπρεπε να αναγκάζεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μη δείχνεις φόβο»...

Κάποτε κατείχε τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου στον κόσμο, σήμερα, το Noma της Κοπεγχάγης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς δεκάδες πρώην εργαζόμενοι καταγγέλλουν τον ιδρυτή και σεφ του εστιατορίου, Ρενέ Ρετζέπι, για λεκτική και σωματική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας The New York Times, οι πρώην εργαζόμενοι του Noma ισχυρίζονται πως ο Ρενέ Ρετζέπι επέβαλλε βίαιες τιμωρίες και κακοποιούσε λεκτικά τους εργαζομένους του.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Εστιατόριο
Σουηδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider