Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Alpha Bank στα 4,85 ευρώ, από 4,15 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Jefferies, με σύσταση «buy».

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές του οίκος, το επενδυτικό story ανάπτυξης της Alpha Bank παραμένει ελκυστικό και, παρόλο που το 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια μεταβατική χρονιά για την τράπεζα, συνεχίζουν να θεωρούν ότι τόσο οι προοπτικές ανάπτυξης όσο και οι αποδόσεις προς τους μετόχους είναι ελκυστικές - όχι μόνο για φέτος αλλά και σε όλο τον ορίζοντα των προβλέψεών τους.

Η Jefferies εκτιμά ότι η Alpha Bank θα εμφανίσει σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) της τάξης του 15%, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμά ότι ο δείκτης διανομής κερδών θα διαμορφωθεί στο 60% στο εξής (από 50% προηγουμένως), μοιρασμένος ισόποσα μεταξύ μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Επίσης, ο οίκος αναθεωρεί καθοδικά το κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE) κατά 50 μονάδες βάσης στο 12%, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της τιμής-στόχου στα 4,85 ευρώ. Τιμή που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 35% για τη μετοχή, υποθέτοντας καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NII) της τάξης του 2,3%, κόστος πιστωτικού κινδύνου (LLR) στις 45 μονάδες βάσης και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35%.

Στο θετικό σενάριο, ο οίκος υποθέτει καθαρό επιτοκιακό περιθώριο εκτιμάται στο 2,5%, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου παραμένει στις 45 μονάδες βάσης. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώνεται στο 33%, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 16%, ενώ το κόστος ιδίων κεφαλαίων παραμένει στο 13%, ενώ η τιμή-στόχος για τη μετοχή αυξάνεται στα 5,45 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 52%.