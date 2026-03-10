«Διαβεβαιώνουμε ότι για μια ακόμη φορά η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει επαρκή χρόνο για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων» τονίζεται.

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που παρατηρήθηκε προσωρινά κατά την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων στο νέο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης της ΔΥΠΑ σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού με voucher 750 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως υποβλήθηκαν περίπου 16.000 αιτήσεις με αποτέλεσμα να «πέσει» ο δικτυακός τόπος της ΔΥΠΑ από το πλήθος των ενδιαφερόμενων. Πλέον οι αιτήσεις έφτασαν τις 55.000 (2.300 το λεπτό).

Τρόποι υποβολής αίτησης

Μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

Μέσω ΠΣ voucher: https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/beneficiary/app-form/front

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις. Σε περίπτωση που πριν από την παραπάνω προθεσμία καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω νέου Δελτίου Τύπου για την πρόωρη λήξη της διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους και τους απορριφθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται έως 750 ευρώ (μικτά).