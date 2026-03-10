Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Διάλογος, συνεργασία και καινοτομία στο επίκεντρο μιας κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας

Προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας συναντώνται στους Δελφούς, από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, την ώρα που η γεωπολιτική αστάθεια και η αβεβαιότητα δοκιμάζουν οικονομίες.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών επιστρέφει από 22 έως 25 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως παγκόσμιου κόμβου στρατηγικού διαλόγου και συνεργασίας και συμπληρώνοντας μία δεκαετία διεθνούς και δυναμικής παρουσίας. Στη φετινή διοργάνωση, με την παρουσία και ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα αναδειχθούν οι κρίσιμες προκλήσεις της νέας εποχής και θα διερευνηθούν στρατηγικές κατευθύνσεις για ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.

Ο κόσμος διανύει μια περίοδο διαρκούς αστάθειας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η αβεβαιότητα στις αγορές, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που επαναφέρουν με ένταση ερωτήματα τα οποία, μέχρι πρόσφατα, έμοιαζαν θεωρητικά. Πόσο ανθεκτικές είναι τελικά οι οικονομίες; Πόσο έτοιμες είναι οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν στις στρατηγικές επιλογές που απαιτεί η αντιμετώπιση των κρίσεων; Και κατά πόσο είναι πράγματι θωρακισμένη η διεθνής κοινότητα απέναντι σε αυτές τις απειλές;

Με υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοδοξεί να αποκωδικοποιήσει τις τάσεις που μετασχηματίζουν σήμερα το παγκόσμιο τοπίο και να αναδείξει τις στρατηγικές επιλογές για την αντιμετώπιση των σύνθετων ζητημάτων της νέας εποχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή διοργάνωση προσδίδει η συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ, καθώς και διακεκριμένων θεσμικών εκπροσώπων της διεθνούς κοινότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. António Costa, ο Πρόεδρος της Εσθονίας κ. Alar Karis, η κυρία Željka Cvijanović, Μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Edi Rama, ο 11ος Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Abdullah Gül, ο Πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος Β’ και ο Υπουργός Επικρατείας του Κράτους του Κατάρ κ. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi.

Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ κ. Mathias Cormann και του Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας κ. Pierre Gramegna.

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, κυρία Teresa Ribera, ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης κ. Valdis Dombrovskis, η Επίτροπος Διεύρυνσης κυρία Marta Kos, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών κ. Κώστας Καδής και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο κυρία Dubravka Šuica. Στο Φόρουμ θα συμμετάσχει επίσης η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, κυρία Laura Kövesi, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παρόντα θα είναι ακόμη ανώτατα διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής κυρία Θέμις Χριστοφίδου, η Γενική Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κυρία Sandra Gallina και ο Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κ. Mario Nava. Παρών θα είναι επίσης ο πρώην Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Paolo Gentiloni. Από την Ελλάδα θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Α. Τασούλας, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η διαχρονική συμβολή του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και στην καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ ευρωπαϊκών και διεθνών ηγετών, αναδεικνύει την εμβέλεια, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διοργάνωσης, καθώς και του ρόλου του ως διεθνούς πλατφόρμας διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγικών συμπράξεων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από την αναδιαμόρφωση των διεθνών συσχετισμών, τις προκλήσεις μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση ενός κοινωνικά υπεύθυνου μοντέλου ευημερίας. Παράλληλα, το Φόρουμ ενισχύει τις δυνατότητες θεσμικών και στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρηματικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.