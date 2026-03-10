Σκέρτσος: Σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης - Το ψέμα «τρέχει» πολύ πιο γρήγορα διαχρονικά

Στα όρια του δημοσίου διαλόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, υπεύθυνος για τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Στα όρια του δημοσίου διαλόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας, υπεύθυνος για τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, μιλώντας σήμερα Τρίτη στο πλαίσιο του διήμερου Συνεδρίου του Athens Alitheia Forum με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τις Ψευδείς Ειδήσεις και τον Τοξικό Λόγο», που πραγματοποιείται στο διάστημα 10-11 Μαρτίου στην Αθήνα.

Όπως τόνισε ο κ. Σκέρτσος, στη συζήτησή του, «βασική προϋπόθεση και συνισταμένη της δημοκρατικής συνύπαρξης είναι οι νόμοι, που αποτελούν όρια και κανόνες που θέτουμε για να μπορούμε να ζούμε αρμονικά, με σεβασμό μεταξύ μας», αλλά όπως συνταγματικά κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου, έτσι «θα πρέπει να απευθυνόμαστε ο ένας στον άλλον με όρους ευπρέπειας, αλήθειας, τεκμηρίωσης όταν τοποθετούμαστε δημόσια πάντα στο πλαίσιο της ελευθερίας του Τύπου».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης και το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων, τη στήριξη της ελευθερίας του λόγου και της ενημέρωσης» καθώς «έχουμε καταργήσει το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, έχουμε δώσει πολλά εργαλεία για να μην επιβαρύνονται οι δημοσιογράφοι με υπέρογκα ποσά σε αγωγές που μπορεί να κινούν πολίτες εναντίον τους».

Ο κ. Σκέρτσος δήλωσε πως «σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων, των λειτουργών της ενημέρωσης να υπηρετούν την ενημέρωση ως βασικό στοιχείο της δημοκρατίας», όμως «στην πράξη η αλήθεια δεν είναι ποτέ απλή και παίρνει χρόνο για να τεκμηριωθεί ένα ψέμα, γιατί τρέχει πολύ πιο γρήγορα διαχρονικά».

Επομένως, συμπέρανε «δική μας αποστολή είναι αυτή ακριβώς, όχι απλά να λειτουργούμε αμυντικά ή ιδεολογικά, αλλά να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα η επιταχυνόμενη λειτουργία της τεχνολογίας ως προς τη διάδοση, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θεμάτων ή θεωριών συνωμοσίας και τι κάνουμε για να περιορίσουμε αυτή την πραγματικότητα, να ενδυναμώσουμε και τους πολίτες και τους λειτουργούς της ενημέρωσης».

