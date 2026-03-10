Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί στην πόλη Σλοβιάνσκ από ρωσικό πλήγμα

Ρωσικό πλήγμα στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 16 άλλων, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο Φιλάσκιν δήλωσε ότι η Ρωσία έριξε τρεις κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη και ότι ένα 14χρονο κορίτσι είναι μεταξύ των τραυματιών.

Την ίδια ώρα, ο στρατηγός Ολεξάντρ Κομαρένκο δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν σχεδόν 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών από τους Ρώσους τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα ελέγχουν σχεδόν το σύνολο του Ντνιπροπετρόφσκ.

Μόλις τρεις μικροί οικισμοί στην νότια ουκρανική περιφέρεια παραμένουν υπό ρωσικό έλεγχο και μένει να επαληθευτεί η κατάσταση σε δύο ακόμα, δήλωσε ο Κομαρένκο, που είναι μέλος του Γενικού Επιτελείου, με τα σχόλιά του να δημοσιοποιούνται σήμερα.

Τον Φεβρουάριο σημειώθηκαν θετικά αποτελέσματα, δήλωσε ο ίδιος. «Απελευθερώθηκαν περισσότερα εδάφη από αυτά που χάθηκαν», δήλωσε ο στρατηγός.

Ο Κομαρένκο χαρακτήρισε τη συνολική κατάσταση «δύσκολη αλλά υπό έλεγχο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ