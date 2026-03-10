Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Eπικοινωνία Φιντάν - Αραγτσί για τον ιρανικό πύραυλο στον τουρκικό εναέριο χώρο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Eπικοινωνία Φιντάν - Αραγτσί για τον ιρανικό πύραυλο στον τουρκικό εναέριο χώρο
Κατά τη συνομιλία των δύο ΥΠΕΞ, η Άγκυρα εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της, ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, με αντικείμενο τη χθεσινή παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ. Κατά τη συνομιλία, η Άγκυρα εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της, ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα θεωρεί απαράδεκτη κάθε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της και διαμήνυσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της. «Η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτη και η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του κατά την τηλεφωνική συνομιλία.

Έκκληση για αποφυγή ενεργειών που απειλούν την ασφάλεια

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. «Όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ασφάλεια και να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες», σημείωσε.

Διάψευση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της χώρας του στο περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ότι θα διερευνηθεί πλήρως το θέμα. «Οι πύραυλοι που στόχευαν τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν και θα διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα για το ζήτημα», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Τουρκία
Ιράν
ΝΑΤΟ
Πύραυλος
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider