Υδάτινη αποτέφρωση, η βιώσιμη «απάντηση» στην ταφή και την καύση

Η υδάτινη αποτέφρωση νομιμοποιήθηκε στην Σκωτία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία ως πιο οικολογική εναλλακτική της ταφής και της κλασικής αποτέφρωσης.

Για τους ανθρώπους που επιθυμούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο-αλλά όχι αποτύπωμα άνθρακα, που επιβαρύνει το περιβάλλον-ακόμα και μετά τον θάνατό τους, υπάρχει σήμερα μια πιο οικολογική εναλλακτική της ταφής και της παραδοσιακής καύσης. Πρόκειται για την υδάτινη καύση ή υδάτινη αποτέφρωση ή αλκαλική υδρόλυση (στα αγγλικά περιγράφεται με τον όρο «aquamation») η οποία χρησιμοποιεί νερό, θερμότητα και αλκαλικό διάλυμα για τη διάλυση του σώματος. Η μέθοδος αυτή που βασίζεται στην χημεία, διαρκεί λίγες ώρες, καταναλώνει 90% λιγότερη ενέργεια και δεν εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου (δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα), αποτελώντας μια «πράσινη» επιλογή με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για το οικοσύστημα.

Η εναλλακτική της αλκαλικής υδρόλυσης, νομιμοποιήθηκε πρόσφατα στη Σκωτία, ενώ παρέχεται και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Η Σκωτία γίνεται η πρώτη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου που προχωρά στη νομιμοποίησή της, με την σχετική απόφαση του Κοινοβουλίου να σηματοδοτεί τη σημαντικότερη αλλαγή στη νομοθεσία για την ταφή εδώ και 124 χρόνια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον ολοένα αυξανόμενο προβληματισμό των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική επιβάρυνση του πλανήτη και τη στροφή της κοινωνίας προς πιο οικολογικές πρακτικές. Με βάση αυτή την εξέλιξη η Σκωτία γίνεται και πρώτη χώρα επί ευρωπαϊκού εδάφους που νομιμοποιεί την υδάτινη αποτέφρωση.

Η υδάτινη αποτέφρωση, βασίζεται στις αρχές της χημείας για να επιταχύνει τη φυσική αποσύνθεση που θα συνέβαινε στο έδαφος. Το σώμα τοποθετείται σε ειδικό μεταλλικό κύλινδρο υπό πίεση, ο οποίος γεμίζει με διάλυμα νερού και αλκαλικών ουσιών, όπως το υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ). Υπό θερμοκρασία περίπου 150°C και για διάστημα τριών έως τεσσάρων ωρών, οι ιστοί διαλύονται πλήρως, αφήνοντας μόνο τα οστά στον κύλινδρο. Στη συνέχεια τα οστά ξηραίνονται και μετατρέπονται σε λευκή σκόνη, την οποία οι συγγενείς λαμβάνουν σε ειδικό δοχείο και μπορούν να την διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν και με τις στάχτες μιας παραδοσιακής αποτέφρωσης.

Η υπουργός Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας, Τζένι Μίντο, επεσήμανε ότι οι επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι για το τέλος της ζωής τους είναι βαθιά προσωπικές και διαμορφώνονται από τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους. Η ένταξη της υδρόλυσης στις διαθέσιμες επιλογές προσφέρει στους πολίτες μια λύση που δεν παράγει τοξικές εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα και περιορίζει την ανάγκη για ξύλινα φέρετρα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τελετής, ενώ διαβεβαίωσε ότι η νέα μέθοδος υπόκειται στο ίδιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις υπάρχουσες διαδικασίες ταφής και αποτέφρωσης.

Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος παραμένει σχετικά νέα για την Ευρώπη, είναι ήδη νόμιμη σε πολλές περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων 28 πολιτείες των ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική και η Αυστραλία. Μάλιστα, η επιλογή του αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία το 2022 έφερε τη μέθοδο στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Στη Σκωτία εκτιμάται ότι οι πρώτες εγκαταστάσεις θα είναι λειτουργικές μέσα στους επόμενους εννέα μήνες, καθώς απαιτούνται ειδικές άδειες από τις αρχές πολεοδομίας και διαχείρισης υδάτων.

Επαγγελματίες του κλάδου των τελετών επισημαίνουν ότι, παρότι κάθε νέα πρακτική αντιμετωπίζεται αρχικά με σκεπτικισμό, η αποδοχή της ενδέχεται να ακολουθήσει την πορεία της αποτέφρωσης. Όπως υπενθυμίζουν, όταν η καύση των νεκρών εισήχθη στις αρχές του 20ού αιώνα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ σήμερα αποτελεί την επιλογή για περίπου το 80% των κηδειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η «υγρή αποτέφρωση» έρχεται να προσθέσει μια ακόμη επιλογή για όσους επιθυμούν ο τελευταίος αποχαιρετισμός να συνάδει με έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής.