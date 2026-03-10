Λαζαρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο»

«Η ύπαρξη "πράσινων ακρίδων", από τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνόπουλο μέχρι τον προφυλακισμένο κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη».

Tην άποψή του πως το ΠΑΣΟΚ «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο» εξέφρασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Καβάλας και εισηγητής του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, από το Περιστύλιο της Βουλής, με αφορμή την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής των πορισμάτων των Κομμάτων για την υπόθεση.

«Τι προέκυψε;

Η απουσία αποδεικτικού υλικού για ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών, κκ Βορίδη και Αυγενάκη.

Τα διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα.

Η ύπαρξη "πράσινων ακρίδων", από τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνόπουλο μέχρι τον προφυλακισμένο κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη. Με μια κουβέντα, το ΠΑΣΟΚ "πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένο"» επεσήμανε ο κ. Λαζαρίδης.