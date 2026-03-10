Printec: Νέος Chief Executive Officer ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, που έως σήμερα ήταν Αντιπροέδρος της Printec, διαθέτει βαθιά γνώση της εταιρείας, της στρατηγικής της κατεύθυνσης και της κουλτούρας της.

Σε μια νέα φάση στρατηγικής εξέλιξης εισέρχεται η Printec, κορυφαίος πάροχος τεχνολογικών λύσεων πληρωμών και αυτοματοποίησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανακοινώνοντας την ανάληψη της θέσης του Chief Executive Officer από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, που έως σήμερα κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου της Printec, διαθέτει βαθιά γνώση της εταιρείας, της στρατηγικής της κατεύθυνσης και της κουλτούρας της. Η ανάληψη του ρόλου του CEO σηματοδοτεί τη συνέχεια αλλά και τη μετάβαση της Printec στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, καθώς παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Μαρίνα Μαυρομμάτη, η οποία ηγήθηκε της εταιρείας επί μία δεκαετία. Η κα. Μαυρομμάτη θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Printec, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Chair του Advisory Board.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Printec, με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την ενίσχυση των συνεργασιών και την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας ως αξιόπιστου τεχνολογικού και στρατηγικού εταίρου στον ευρύτερο χώρο των πληρωμών και της αυτοματοποίησης συναλλαγών. Στόχος του νέου CEO είναι να διαμορφώσει ένα ενιαίο οικοσύστημα όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και οι άνθρωποι λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες, συνεργάτες και κοινωνία.

Η Μαρίνα Μαυρομμάτη δήλωσε: «Η Printec υπήρξε για μένα όχι απλά μια σπουδαία επαγγελματική διαδρομή, αλλά ένα βαθιά ουσιαστικό ταξίδι ανάπτυξης, μάθησης και σκοπού. Ύστερα από 17 δημιουργικά χρόνια, σε διαφορετικούς ρόλους, ήρθε η στιγμή να παραδώσω τη σκυτάλη της καθημερινής διοίκησης.

Είμαι πραγματικά χαρούμενη που το επόμενο κεφάλαιο της Printec περνά στη δεύτερη γενιά της ιδρυτικής οικογένειας. Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι η παρακαταθήκη της εταιρείας θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να ενισχύεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επόμενης εποχής».

Ο νέος Chief Executive Officer, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, δήλωσε: «Η Printec είναι μέρος του DNA μου. Με βαθύ σεβασμό στην ιστορία, τις αξίες και τους ανθρώπους της εταιρείας, αναλαμβάνω τον ρόλο του CEO με αίσθημα ευθύνης και ξεκάθαρη δέσμευση για το μέλλον.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρίνα Μαυρομμάτη για τη συνεργασία και τη συμβολή της στη διαδρομή της Printec τα προηγούμενα χρόνια. Μαζί με την ομάδα μας, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας, εξελίσσοντας την Printec σε έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και δυναμικό οργανισμό που δημιουργεί ουσιαστική αξία σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται».

Με σταθερή στρατηγική κατεύθυνση και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Printec συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης στον χώρο των πληρωμών και της αυτοματοποίησης συναλλαγών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα εποχή της εταιρείας.