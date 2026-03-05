Ειδήσεις | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μακρόν για το Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μακρόν για το Ιράν
Φώτο: associatedpress
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση του πεδίου της διπλωματίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση του πεδίου της διπλωματίας και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Ιράν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως «η παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο για ολόκληρο τον κόσμο», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως απαιτείται αυξημένη αμυντική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Τι εισάγει η Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή

tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Εμανουέλ Μακρόν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider