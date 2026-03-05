ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου 8 εκατ. με την CrediaBank

Tην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους €8.000.000 με την «CrediaBank», ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Σκοπός του δανείου είναι η εξόφληση υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο έχει εκδώσει η Εταιρεία και έχει καλύψει η ανωτέρω Τράπεζα, τρέχοντος υπολοίπου ποσού €2.000.000, καθώς και η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.